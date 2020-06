El ministro Trotta explicó en cuáles escuelas no podrá darse la vuelta a clases

La vuelta a las clases presenciales en algunas zonas del país es el principal tema en el que trabaja el ministerio de Educación comandado por Nicolás Trotta, pero el ministro dejó en claro que las "escuelas que no tengan las condiciones de higiene no van a poder abrirse".

El ministro fue consultado por una radio de Santa Fe y, una vez más, ratificó que todo dependerá de la situación epidemiológica de cada provincia, jurisdicción o región. “El nivel de circulación de virus es distinto en cada lugar. Hoy tenemos una reunión con el Consejo para aprobar protocolos", aseguró Trotta.

"Las escuelas que no tengas las condiciones de higiene no van a poder abrirse. Los docentes que tengan una enfermedad previa no van a poder ir, lo mismo los chicos", aseveró el titular de la cartera de Educación quien, además, dejó en claro que "la decisión de volver a las clases la van a tomar los gobernadores de cada provincia".

El compromiso por parte del ministerio es garantizar que los sistemas educativos estén preparados para la vuelta, según palabras de Trotta, pero a la vez explicó que "no podemos garantizar que a los chicos no les va a pasar nada".

Ayer conversé con Mateo, alumno de 6to grado de la Escuela Nº 249 de La Pampa, que me contó que para él volver a la escuela va a ser lo mejor del año porque tiene muchas ganas de ver a sus compañeros. Además, me comentó que durante la cuarentena aprendió a enviar y recibir emails pic.twitter.com/IsKQtk4AZK — Nicolás Trotta (@trottanico) June 23, 2020

Finalmente habló sobre las dificultades que muchos alumnos tienen para acceder a una educación a distancia mediante computadoras, teléfonos u otros dispositivos. "No todos tienen acceso a la tecnología y esto nos agarró en una crisis económica previa a la pandemia".