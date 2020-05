En 100 palabras: la cuarentena vial da un balance positivo en vidas

Frente a las muertes que acumula el coronavirus en el país el dato de que hubo menos fallecidos por incidentes viales pasó inadvertido. Pero no deja de ser una buena noticia que en Mendoza haya bajado casi 50% la cifra de víctimas fatales por el tránsito. Se dirá -y con razón- que pudo más el covid que una campaña de prevención o la conciencia de los conductores. Aunque no faltaron choques, multas y accidentes, la cuarentena marcó la diferencia. No es para celebrar, sí para insistir más que nunca que toda vida vale, sea ante un virus o el volante.