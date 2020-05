"La pandemia reveló el valor enorme que tiene el arte en sí misma"

Paola Arcaná - Especial para MDZ

Mercedes Funes, invitada en MendozAprende Especiales, en una charla íntima y súper relajada a través del Instragram de MDZ Online, compartió su mirada acerca de la industria en el contexto actual, de cómo le impactó en forma personal y de lo que cree que deberíamos mejorar como sociedad.

También conversamos acerca de su experiencia en el recorrido de su carrera, cómo es la vivencia de los actores al interpretar distintos personajes, la relación con la fama y hablamos acerca de sus protagónicos más destacados por los seguidores: la Jefa de Ministros en Casi Ángeles, Tita Merello en Yo soy así , Tita de Buenos Aires y Alicia en ATAV.

- ¿Cómo se vive esto de ser actriz sin teatro?

- Por el momento la industria se encuentra totalmente parada, se están buscando nuevas alternativas a través del mundo virtual, de la actuación remota, que son alternativas para la emergencia, pero mas allá del público nosotros recreamos situaciones de contacto humano, entonces ¿Cómo vamos a hacer protocolos; vamos a generar escenas sin abrazos, besos? no tengo la respuesta de eso. Creo que este año 2020 para generar contenidos está bastante perdido lo cual es terrible, pero confío en que la medicina va a avanzar con la solución a través de la vacuna de un antídoto.

El público está ávido de contenido de ficción, creo que esta pandemia ha revelado el valor enorme que tiene el arte en sí misma, y me refiero a todas las expresiones artísticas, las más exquisitas y sofisticadas o las más comerciales; pero al fin y al cabo todas, sean para entretener o embelesar, desde la ficción hasta un libro, cuánto de todo es material se está moviendo en las redes y es lo que está acompañando espiritualmente a la gente en esta pandemia, ¿qué sería de nuestro confinamiento sin el acompañamiento del arte? Sería inviable.

- Desde el punto de vista económico imagino que ha sido un golpe fuerte para el colectivo de actores, ¿Hay medidas económicas concretas del Gobierno para este sector?

- No sé, conozco el trabajo de la gente de SAGAI, la fundación siempre se encargó de ayudar a los actores que estaban en una situación de apuro económico y están haciendo ahora un trabajo al respecto y me parece muy importante y valioso.

Hubo una reunión en casa rosada para tratar el protocolo, que entiendo es para contenido audiovisual, pero no sé cómo se realizaría para quienes hacen teatro, con actuación a nivel presencial y con las giras de teatro por ejemplo. No se si hay algo planificado a modo de ayuda o rescate, quizás deben haber más que están apoyando.

Seguramente en el colectivo en general ha pasado como en otros sectores en los que se ha puesto en acción la solidaridad y una conciencia de mayor unión

Hoy tenemos que pensar en el otro más que nunca. Estamos en un túnel y no sabemos cuándo termina, nos metimos en un tubo y no hay una luz clara al final del camino, pero sabemos todos que estamos viviendo una situación atípica que influye en nuestra economía y proyectos laborales, personales y sociales, que en este momento de túnel tuvimos que dejar un poco de lado y solo pensar en nuestro presente: hoy cómo estoy, cómo hago para pasar el día y si estoy bien ver cómo está el de al lado y si no está bien ayudarlo. Ser una red entre los que nos conocemos; aguantemos esta juntos y luego veremos de volver cada uno a ocuparse de lo suyo.

- Salimos de la vorágine y este paréntesis nos da la oportunidad de conectar con la cercanía, con lo simple del día a día ¿Crees que esta es una experiencia que por ahí era necesario transitar y que debería dejarnos cosas positivas?

- Quiero confiar en que nos va a dejar cosas positivas y lamento pensar que sea una experiencia necesaria porque hay personas que están haciendo un sacrificio mucho mas grande que otras, que les resulta y resultará mucho más costoso, no va a ser parejo como nada es parejo en la vida.

Pero también es una señal de alarma, se esparció con una velocidad atroz y nosotros veníamos manejándonos con una enrome impunidad, creyendo que podíamos hacer del mundo lo que queríamos. Siento que esta enfermedad es parida por la falta de ética, es de un mundo sin ética, donde no hay códigos, límites, respeto por el otro, por la naturaleza, por el medio ambiente, por los pueblos que son conejillos de indias donde los laboratorios hacen cualquier cosa para que nosotros luego tengamos esa aspirina perfecta.

El costo es altísimo, no se trata de renunciar a la aspirina o volver al siglo 19, se trata de hacer un bien colectivo desde una ética, una explotación de todo tipo de industria con límites y ética. No hay ética si se busca poder y crecimiento económico para unos pocos, y este es el resultado; no somos inmunes hoy todos estamos encerrados, los dueños de lo que generaron esto también, ojalá existan cambios. Dijiste necesario, el costo es altísimo, este escarmiento necesario es injusto y va a ser injusto.

- Si, el mejor honor que podemos hacer frente a todo este enorme sacrificio colectivo es aprender y generar un mundo más ético.

- Si para mi la palabra ética es la madre de todas las palabras en esto. Si vivís tu vida con ética te vas a dar cuenta cuáles son las baldosas que te corresponden y cuáles son las que no podes pisar; uno puede hacerse el boludo y pisarla de todos modos; pero si vivís tu vida con ética no podés decir que no lo sabes y además si todos vivimos con ética, nadie va a estar pisando nuestras baldosas, nadie se va a meter con nosotros, todo va a ser un poco mas grato.

- Te invito a que entremos un poco en tu mundo personal, ¿Por qué actriz?

- Fue desde muy chica que lo decidí, creo que fue porque tenia como una dicotomía, una parte mía era muy expresiva y pizpireta pero otra parte mía a la vez siempre fue muy tímida y poco expresiva en relación a mi, a quién era yo, a lo que me pasaba, era raro que le manifestara al otro lo que me pasaba, pensaba y sentía.

Creo que hay una parte sabia y anacrónica dentro de uno que empieza a accionar desde que uno nace, que está ancestralmente con uno y te guía, siento que la actuación ha sido otro camino para encontrarme a mi misma. Si bien no me define la actuación, los personajes me abrieron puerta a expresividades que por ahí yo misma no hubiese tenido. A nosotros la actuación nos regala ocasiones para reírnos a carcajadas, para hacer bobadas, para llorar, y si bien ese camino expresivo es del personaje al ser nosotros el motor, nos atraviesa, nuestro cuerpo tiene un vinculo más fluido con lo sensible, y creo que eso a mi me rescató de ese ese ostracismo personal, se vé que por eso elegí ese camino.

- Siempre me he preguntado cómo les impacta a los actores esto de personificar tantas pieles distintas que además te quedan resonado dentro; cuánto es tuyo, cuánto del personaje, cómo haces para "desidentificarte" con eso. Me suena a un gran desafío.

- No sé cuanto de lo mío hay puesto, está la idea que tengo yo sobre el personaje, es mi opinión, cuando lloro, sufro o me río no es mercedes riéndose de las cosas que a ella le hacen gracia. Nuestro trabajo es un enorme ejercicio de empatía con lo que le pasa al personaje, y la empatía va de la mano con la identificación, porque a vos lo que te moviliza del otro es porque también hay en una parte en que a vos eso te resuena, no es ajeno. Todos los seres humanos tenemos esas escala de sentimientos; todos sabemos, cada uno con sus títulos, de qué se trata el dolor, el miedo, el amor, la alegría, la euforia; lo que te cuento te resuena en tus propias experiencias. Algo de eso tiene que ver con la actuación.

Conozco de qué se trata el malestar que tiene mi personaje por mis experiencias, pero también entra a jugar mi imaginación de cómo vive esa persona el malestar, qué es para ella y ahí entra también la impunidad porque la imaginación no tiene límites, yo puedo poner ahí lo que quiera, por ejemplo que se toca el ojo cuando tiene malestar. Y esto a mi me nutre porque a través del personaje puedo experimentar cosas que yo no podría por ejemplo mira como es que te toques el ojo cada vez que tenes malestar.

No tiene que ver con un artificio, sino con una lógica particular que uno decide ponerle al personaje y que si para vos es lógica y tiene absoluta verdad, entonces es verdad, porque cada cosa que decrete como actriz que es verdad, para vos espectador la va a ser.

- Nuestros seguidores hablaron de tres personajes tuyos: la mala de Casi Ángeles, Tita y Alicia ¿Para vos qué significaron esos personajes en tu vida?

- Todos divinos y diferentes pero con un punto en común tiene mucha personalidad y yo no tengo mucha personalidad, tengo una personalidad mas bien tranquilita, no contundente como mis personajes.

Con Casi Ángeles me sorprendo porque el universo redes hace que las cosas que vuelvan atemporales; desde el año pasado hubo una especie de rebrote de Casi Ángeles y una generación entera de chicos que no la vieron se hicieron fans, de 9 o 10 años lo miran por sus redes sociales y me escriben. Fue un personaje divino de y trabajar con Cris Morena yo me siento atraída por mujeres que logran ser referentes en espacios ocupados por hombres y que además ha sido semillero del que salieron actores, actrices cantantes, porque enseñó a trabajar con un respeto por el trabajo enserio y fue un placer para mi trabajar ahí.

Con Tita me sentí muy honrada, tuvo mucho tiempo de trabajo de investigación que me encanta y entrenamiento actoral que lo permite el cine que te da tiempo para desarrollar tus personajes; me rodeé de coach, dos de canto y una de actuación. Filmaba de lunes a viernes y ensayaba sábado y domingo; fue como una especie de sacerdocio solo me ocupe de hacer Tita , lo cual es una experiencia loquísima abstraerte del universo.

El personaje de Alicia tenía una riqueza impresionante. Adrián Suar quería que el personaje, dentro del contexto de un novela en que se trataron temas difíciles con historias dolorosas, diera la cuota de humor. Tenía que construir un personaje real pero que a su vez te cause gracia, como te pasa en la vida que decís “yo no puedo creer que exista esta persona” Alicia venia a ser un poco eso, en su mundo virtual, paralelo, irreal y estúpido a su vez hay una persona muy humana. Ella sentía inseguridades y complejos, su vulnerabilidad era lo profundo combinado con alguien que lee novelas eróticas y lo cuenta sin ver lo desubicada que es y también se cree mil. Te ofrecía esta cosa de reírse de uno mismo porque yo como actriz te la muestro haciendo papelones entonces al reírte de los papelones de Alicia también te estás riendo de tus propios papelones

- Para terminar quiero pedirte un mensaje final para los actores jóvenes, desde tu lugar de referente.

- Me escribe mucha gente que quiere ser actor y básicamente les digo que lo maravilloso del trabajo del actor es que no tiene tiempos, no tiene doctorados ni postgrados, simplemente todos los días intentas ser más permeable, más verdadero y ponerle tu propia verdad a los personajes. También les digo que no se preocupen por los resultados sino por el proceso, no se preocupen si generan millones de likes o dislikes, sino enamórense del trabajo, porque esta es la dicotomía que si bien lo hacemos para el otro es un trabajo de satisfacción personal; cuando estás actuando lo haces para vos para divertirte vos, para que te transite a vos y todo lo que te pasa como es genuino y verdadero va a conmover al otro, pero eso es una consecuencia de la cual no deberían preocuparse.

No estén tan pendientes de cómo hacer para ser famoso, lo que te puedo decir es que si e gusta actuar lo que podés hacer es concentrarte en ser cada día más verdadero y estar en contacto con tus propias emociones, sentimientos y permeabilidad que el camino es por ahí, no es por a ver qué dicen de mi, ese creo yo que no es el camino, ahí se sufre porque siempre van a decir de vos algo que no te guste por mas que a un millón les guste va a ver uno que no y te vas a quedar en ese uno y te arruinó la vida, entonces no es por ahí.