Manuel Lozano: "Es difícil que una persona que no se siente merecedora de una oportunidad salga a buscarla"

Manuel Lozano participó en MendozAprende y en esta entrevista que hicimos en el vivo de Instagram de MDZ Online hablamos con él acerca de la tarea de la Fundación Sí, de la pasión increíble de quienes están involucrado en tareas voluntarias con un fuerte compromiso de transformación social y de cómo podemos sumarnos cada uno de nosotros realizando valiosos aportes desde nuestro lugar que son significativos en la vida de muchos jóvenes que hoy se encuentran condicionados para pensar y permitirse posibilidades de progreso real.

Desde el año 2012 la Fundación Sí viene trabajando fuertemente y ha logrado consolidarse a través de los excelentes resultados que ha logrado en este sentido y desde el mes de enero que se encuentran trabajando en la sede de Mendoza. Para saber más acerca de su trabajo y participar podés ingresar a www.fundacionsi.org.ar o a través del correo mendoza@fundacionsi.org.ar o buscando en las redes sociales Fundación Sí Mendoza. Ya está abierta la residencia en nuestra provincia para 50 chicos, totalmente gratuita y destinada a jóvenes del interior de la provincia que de otra manera no podría acceder a posibilidades de estudio.

- Se habló mucho en el contexto de esta crisis de lo que tenemos que revisar como sociedad, en relación a la solidaridad y a la conciencia social ¿ves que esta crisis haya repercutido en la sociedad de alguna manera?

- No lo vamos a saber hasta que esto termine, que si volvemos a lo de siempre no aprendimos nada. Todos decimos que cuando esto termine va a venir un mundo diferente, pero la clave esta en el cambio de conciencia y actitud de cada uno, tenemos que pensar en qué vamos a cambiar cada uno. Creo fervientemente en que no hay un cambio mágico, sino que depende del cambio personal de todos y eso genera el gran cambio.

Creo que todos tenemos el poder de la transformación, algunos somos un poco más arriesgados, si tomáramos conciencia de la enorme capacidad transformadora de cada uno de nosotros haríamos muchas mas cosas, y muchas veces nos da miedo entonces preferimos mirar la vida desde el balcón cunado en realidad se trata de salir e involucrarse. Para hacer algo por el otro hay que entender lo que la realidad necesita, y uno tiene que tener los sentidos bien abiertos y la humildad y capacidad de escuchar esto y no hacer lo que yo quiero hacer porque es lo que a mi me gusta hacer o me pone contento y eso es clave.

- Pensaba también que para ayudar uno primero tiene que animarse a ver el dolor o la vulnerabilidad del otro y eso a veces asusta, o nos parece tan complejo que creemos que nosotros no tenemos nada valioso para aportar ¿Qué les dirías a esas personas para que puedan tener una mirada más amigable y puedan involucrarse desde algún lugar?

- Las dos cosas que mencionas pasa mucho, por un lado el miedo a involucrarse. En todos los caso implica vincularse con otro y eso nos da miedo. Y el miedo lo genera la ignorancia y el desconocimiento, que generan prejuicios, entonces lo que hay que hacer es darse la posibilidad de conocer, y esto en todos los aspectos de la vida, y ahí es donde corremos el riesgo, tenemos que hacerlo a ver qué pasa.

Todo nos inspiramos con todos, hay que tomar dimensión de la responsabilidad que tenemos todos, que es diaria en cada lugar que uno ocupa en la sociedad, por eso es clave poner lo mejor de nosotros en ese rol que nos toca ocupar. El proceso del voluntariado es muy íntimo y uno tiene que ir buscando desde donde y de qué manera puede aportar, qué causa quiere abrazar, cada uno va ir buscando por donde. También debemos reconocer las limitaciones de cada uno, eso es completamente sano y en eso todo es respetable.

- También pienso en otros prejuicios que nos pueden limitar a la hora de abrirnos a la solidaridad, por ejemplo la desconfianza de que nuestros recursos vayan donde tienen que ir.

- En fundación Si hemos optado por el 100% de los que formamos parte somos voluntarios, entonces el 100% de las donaciones van a los proyectos y no hay gasto de estructura. Por eso las residencias han crecido tanto, hoy hay 13 casas para 450 chicos; hemos logrado hacer un buen uso de ese dinero. La responsabilidad que uno tiene con el dinero que recibimos es importante, a mi me emociona y agradezco a toda la gente que colabora y la mejor forma de agradecer ese dinero es darle el mejor destino, nosotros tenemos que lograr con ese dinero generar el mayor impacto social posible, es nuestro desafío y responsabilidad; y en lo personal siempre me estoy cuestionando todo el tiempo de qué otra manera puedo optimizar más ese recurso.

Para mi lo más importante de que se conozca nuestra tarea es que cuando uno piensa que no va tener la posibilidad no se pone a pensar siquiera qué estudiaría o cuál es su vocación, entonces es bueno que sepan que esto existe para que ese deseo que nos hace salir en busca de oportunidades vuelva a encenderse.

- Sí, las limitaciones autoimpuestas porque nos hacen creer que no tenemos oportunidades o no hay quien nos muestre que existen. También hay personas del otro lado del mostrador que por ahí creen que está todo perdido, o que no hay nada para hacer, que la gente no quiere salir de ahí, en fin, prejuicios negativos que nos limitan para tener iniciativas.

-Cada ser humano que nos creemos libres tenemos una mochila enorme que cargamos con creencias que nos limitan y al gran enemigo que es la resignación tenemos que ganarle. Es difícil que una persona que no se siente merecedora de una oportunidad salga a buscarla, lo primero que hay que lograr es que esa persona vea que tiene la misma oportunidad y el mismo derecho de poder hacerlo; y en eso te influye cada ser humano con que te cruzas, un maestro que te dice “vos no estás para ser doctor”, salvo que el chico tenga una fortaleza gigante lo marca, tu palabra puede limitar la vocación o el sueño de alguien. Uno tiene que salir a buscar sus oportunidades y en esto la voluntad es clave, no hay que darse por vencido.

-Que importante esto, porque a veces uno cree que para ayudar tiene que crear oportunidades para otros y vos nos decís haces un montón solo diciéndole al otro que el mundo está lleno de oportunidades, que las merece y salga a buscarla.

-Cada historia es diferente, en algunos casos están convencidos y saben y solo les faltaba la oportunidad y llega la conexión y se produce el milagro por llamarlo de alguna manera. En otros ellos creían que no iban a poder y cuando dudas es más complejo y sobre todo cuando los adultos que te rodean que también cargan con sus mochilas de autolimitaciones y a veces sin darnos cuenta de que influimos en los demás decimos algo y derribamos sus ganas y ahí hay un sueño perdido.

-Se hace más palpable la posibilidad de pensar en otro mundo si partimos de un paradigma distinto para dar soluciones, diferentes al asistencialismo, como es confiar en la capacidad del otro.

-Si tiene mucho que ver con entender que todos los seres humanos somos iguales, que nacemos en lugares más chicos o más grandes, con más ventajas o desventajas, pero que el lugar donde nacemos no puede ser nunca una limitación para lo que queremos hacer. Por eso me emocionan los chicos de la residencia que lucharon con esas barrearas. Cuando uno puede atravesar todo eso y uno como voluntario tiene el privilegio de acompañar y formar parte de eso y aprender, porque aprendemos todos, es buenísimo, es maravilloso.

-¿Cómo se despertó en vos este espíritu, qué te movilizó para dedicarte de lleno a esto?

-Seguramente tiene que ver con mi historia. Mis padres me influyeron seguro, a mi viejo lo vi laburar todos los días de su vida, mi hiperactividad tiene que ver con él y lo agradezco porque creo mucho en la cultura del esfuerzo y mi vieja nos crió en la creencia de que no importa el vínculo sanguíneo sino que la familia es la humanidad y desde ahí uno va intentando ampliar la mirada. Y después la apertura de aprender de todas las experiencias de la vida, en mi libro (Otro Mundo) hay una frase que escribió un voluntario, Fernando, que dice que en esta vida seremos eternamente alumnos. Mi abuela murió cuando tenia casi 99 años y nos decía todos los días aprendo algo nuevo, y eso me quedó grabado.

-Para quienes están empezando con acciones de impacto social ¿Cuál es el mensaje que tenés para darles a la hora de sortear dificultades?

-Algo que para mi es clave es intentar buscar la coherencia, todo el tiempo uno tiene que se coherente ente lo que dice y hace; y la única forma de sostener esa coherencia es buscar la coherencia interior entre lo que uno piensa y siente y recién ahí uno va a poder tener la coherencia hacia fuera y eso te permite sostener esa actividad en el tiempo. Y esto no es fácil, te lleva a replantearte todo y todo el tiempo para mejorar, por lo menos a mi.

Hay una frase que me encanta que dice que uno no puede acompañar a alguien a un lugar donde nunca fue; el laburo para con otro es siempre para con uno mismo; muy difícilmente si yo no conecto con mi sueño pueda acompañar a otro a que se conecte con su sueño, por eso hablar de trabajo hacia fuera es sinónimo del trabajo hacia dentro y así como es difícil uno es dificilísimo el otro, y en general se da en forma simultánea.

-¡Qué importante reforzar la idea del poder que tiene soñar y la imaginación!

-Yo intento mantener intacto mi niño interior y por momentos lo perdemos porque vivimos en un mundo difícil y nos distraemos fácilmente, esto de arriesgarse de los chicos creo que no hay que perderlo y en esto tiene que ver lo que nos motiva; el sueño es lo que nos empuja a seguir adelante, cualquier sueño es valido, el sueño de uno para uno es lo mas importante.

-Si fuera que después de todo esto viene un nuevo mundo, ¿cómo te lo imaginás?

-Creo que es bastante más simple que este, que sea un mundo en que de verdad simplemente tengamos un poco más abierta la mirada a los demás y no sigamos solo mirándonos el ombligo, creo que sólo con eso es un montón y es más sencillo de lo que parece; pero obvio implica el trabajo individual de cada uno y es su propio desafío.

