Fernando Barbera pidió perdón a Anabel Fernández Sagasti por sus dichos "en caliente"

Hace poco más de una semana, el empresario gastronómico Fernando Barbera, que es presidente de AEGHA, invitó a la Senadora a hacer cuarentena en los hoteles sanitarios de la provincia. "Estimada Anabel, a su vuelta a nuestra provincia debe cumplir la cuarentena obligatoria. Buenos Aires es el foco del virus. La esperamos en los hoteles sanitarios para que con su responsabilidad cuide a Mendoza", manifestó Fernando Barbera en su cuenta de Facebook y adjuntó la imagen que Anabel compartió junto al presidente de la nación.

El reclamo de Barbera fue personal, y no como titular de la Asociación, pero causó una importante repercusión en las redes sociales, generando debate pues, si bien los legisladores nacionales se encuentran exceptuados por un decreto a cumplir l cuarentena, el empresario gastronómico opinó que, como Buenos Aires es uno de los puntos del país más golpeados por la pandemia y existe circulación local del virus; éticamente deberían cumplir con los protocolos.

Sin embargo, hoy el empresario publicó una reflexión en sus redes sociales dando marcha atrás y pidiendo disculpas por el posteo "en caliente" que hizo en referencia a Anabel Fernández Sagasti.

"Tendría que haber publicado que la cuarentena debe ser para los legisladores de todos los partidos. Esta omisión generó grieta entre mis amigos. Y la grieta no ayuda porque no todo entra por la cerradura de la ideología. Acá lo importante era si convenía la cuarentena o no y si es justo (más allá que sea legal) que estén exentos de cuarentena los políticos. Se nos fue la discusión a si los peronistas o los radicales", dice en uno de los fragmentos del descargo Fernando Barbera.