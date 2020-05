Así será la nueva cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy el cierre de "once estaciones de trenes", el aumento de los controles vehiculares y la vuelta de las restricciones de la actividad de comercios no esenciales que se encuentran en 28 centros comerciales y de trasbordo, como parte de una nueva etapa de la cuarentena y en consonancia "con la evidencia que muestra" que se está llegando "al pico de contagios" de coronavirus.



Además, Larreta anunció el "reforzamiento de la presencia en barrios populares" y la apertura de dos grandes centros: uno de aislamiento y otro de testeo en las proximidades del Barrio 31, en tanto que se mantendrán las "salidas saludables con chicas o chicos los fines de semana".



Todos estos anuncios se produjeron en el marco de una conferencia de prensa en la que Larreta estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós; la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez.



"En primer lugar, se mantiene la cuarentena en términos de los criterios de cuidado de la ciudad y de distanciamiento social, uso del tapaboca", comenzó diciendo el jefe comunal.



Pero en relación al transporte "vamos a incrementar aún más los controles" porque su uso no sólo "promueve la movilidad" sino que "en sí mismo es un foco de riesgo de contagio" por la proximidad entre los usuarios.



"En la Ciudad vamos a tener cerradas 11 estaciones de tren (de las 42 que tiene la ciudad) y vamos a seguir reforzando la entrada de los subtes para que sólo viajen personas sentadas", dijo.



"Además se está haciendo reempadronamiento integral de todos los permisos, que en el área metropolitana eran millones que habrá que reempadronar uno por uno porque el permiso que había ya no vale y van a tener que sacar uno nuevo con la aplicación" Cuidar, recordó.



Los nuevos permisos deberán tramitarse antes del 29 de mayo a través de https://www.argentina.gob.ar/circular o la app Cuidar, ambas a cargo del Gobierno Nacional.



"También vamos a controlar más los ingresos a la ciudad y los centros de trasbordo de colectivos y la combinación que se hace en las grandes estaciones de trenes", dijo.



Un total 430 agentes de tránsito y 250 policías de la Ciudad tendrán a su cargo la realización de controles en los 36 accesos habilitados desde o hacia Provincia, para verificar que sólo circulen trabajadores esenciales con el correspondiente permiso.



"Vamos a controlar también la circulación dentro de la ciudad con retenes, como se venía haciendo desde el principio", agregó.



Como segundo eje de trabajo, Larreta planteó "seguir fortaleciendo la presencia en los barrios vulnerables", donde "se han intensificado mucho los testeos" que han permitido identificar a 1.200 personas con Covid 19 "que están aisladas en hoteles de la Ciudad", lo que "ayuda mucho a cortar la diseminación de la enfermedad".



El jefe de Gobierno explicó, además, que "empieza a incorporar gente este mismo fin de semana" el "mayor centro de aislamiento que va a tener la Ciudad que es en Costa Salguero" con una capacidad de 700 camas.



Además, en el transcurso de la semana se incorporará "el edificio de la Terminal de Cruceros" aportado por el gobierno nacional como "centro de testeo" para casos leves donde "se podrá esperar el resultado del test" que, en caso de ser positivo, "las personas serán derivados a los hoteles".



El tercer eje de medidas, apunta a "reducir las aglomeraciones en centros comerciales", para lo cual "vamos a restringir la actividad comercial" de los locales ubicados sobre 22 ejes y seis centros de trasbordo, que "son los de mayor concentración", para minimizar "el riesgo de contagio".



"Y vamos a mantener el comercio barrial, el llamado comercio de proximidad, al que se llega caminando, que en términos de cantidad son la mayoría, pero son aquellos donde no se genera aglomeración de gente alrededor", agregó.