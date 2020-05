No tenía para el alquiler y el dueño quiso sexo a cambio: "Agarré a mi hijo y me fui"

Una mujer de 29 años perdió el trabajo a causa de la crisis originada por el coronavirus y al quedarse sin dinero para pagar el alquiler del departamento en el que vivía, el dueño del inmueble le pidió sexo para saldar la deuda.

Gail Savage es una bartender y bailarina de Indianápolis le transmitió su difícil situación al dueño del departamento y le prometió que cuando pueda recibir la ayuda del gobierno iba a pagarle. Sin embargo, la respuesta del hombre la dejó helada.

El hombre, a cambio del dinero del alquiler, le ofreció "pasar la noche juntos". "Pensé que había sido un error, que en realidad quería enviarle ese mensaje a su novia", contó Gail a un portal de noticias norteamericano.

"No sé si querías enviarme eso", le dijo Gail al recibir la propuesta. El hombre confirmó que el mensaje era para ella. "¿Me preguntas de manera sexual?", insistió la inquilina y el dueño del departamento respondió monosilábico: "Sí".

"En el momento en que me di cuenta de lo que estaba sucediendo, me volví loca: puse a mi hijo en su asiento del auto y arranqué. Lo primero que pensé fue: ‘No sé a dónde voy a irme a vivir, pero no puedo quedarme acá’. Estaba muy asustada", agregó.

Con la ayuda de un amigo, Savage finalmente encontró otro departamento para mudarse y ahora quiere denunciar al hombre ante la Justicia, gracias al asesoramiento de la ONG Vivienda Justa.