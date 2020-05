No, la OMS no informó novedades sobre la transmisión del coronavirus en el aire y el uso de tapabocas y barbijos

Perfil e Infobae publicaron ayer notas sobre supuestas novedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el coronavirus que circularon en redes sociales y WhatsApp y generaron confusión sobre el uso de tapabocas y barbijos. En la Argentina, su uso es obligatorio en transportes públicos nacionales y en varios distritos del país, como en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Perfil señaló en su título: “La OMS concluyó que el coronavirus no se transmite por aire”, mientras que en la bajada afirmó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) sentenció que no es necesario el uso de barbijos, tapabocas u otras protecciones faciales”. Por su parte, Infobae tituló: “La OMS concluyó que el coronavirus no se transmite por el aire y por eso no es necesario utilizar mascarillas en espacios públicos”. Estas notas se basan en información vieja, del 29 de marzo último. La organización internacional no cambió su postura sobre estos 2 temas ni informó sobre nueva evidencia hasta el momento y no recomienda ni desalienta el uso de tapabocas o barbijos y lo deja liberado a la decisión de cada país.

Perfil publicó su nota en Twitter, donde alcanzó más de 145 retuits, y luego eliminó el contenido. Infobae, sin embargo, no difundió la nota por redes y la última publicación de este artículo -según CrowdTangle, una herramienta para medir el alcance de los contenidos en las redes- fue en su Facebook el último 30 de marzo (este también ya fue eliminado). Sin embargo, la nota publicada en su sitio tenía ayer fecha del 19 de mayo de 2020 y pasadas las 22 horas consignó como fecha el 20 de mayo de 2020. Hoy el artículo tiene la fecha origina del 30 de marzo.

Dos notas que se basan en información vieja

En la nota de Perfil está citado un estudio publicado el 17 de marzo último por The New England Journal of Medicine, una revista médica estadounidense, que afirmó que el nuevo coronavirus podía permanecer suspendido en el aire en forma de aerosoles (partículas muy pequeñas) por 3 horas.

Sin embargo, un informe del 29 de marzo último publicado por la OMS puso en duda ese estudio. Según el organismo internacional, los resultados fueron hallados en condiciones de laboratorio y al mismo tiempo señaló que “la detección del virus de la COVID‑19 en partículas de aerosol hasta 3 horas después de la nebulización no refleja los entornos clínicos en los que se practican procedimientos que generan aerosoles, puesto que el aerosol utilizado en el estudio se generó experimentalmente”.

Hasta el momento, la OMS sostiene que el coronavirus se transmite por gotitas que expulsan los humanos al estornudar, toser o hablar. “Cuando alguien estornuda o tose, puede esparcir gotículas grandes, pero las gotículas no permanecen suspendidas en el aire durante mucho tiempo, sino que caen”, explica el organismo internacional.

Según pudo verificar Chequeado al consultar a la OMS, no existe una nueva declaración del organismo al respecto, por lo que la nota de Perfil publicada ayer se basó en información vieja. De hecho, la organización internacional publicó el 18 de mayo último un parte en el que incluye un documento donde no se habla de la transmisión aérea del coronavirus ni cambia sus recomendaciones sobre el tapabocas y el barbijo.

El diario fundado por Jorge Fontevecchia ya modificó el título y el cuerpo de la nota e incluyó una actualización al inicio, aclarando que la OMS no aseguró que no es necesario el uso de tapabocas o barbijos. El artículo de Infobae, que tenía fecha del 20 de mayo, también se basaba en información antigua, aunque no lo aclaraba. Hoy el artículo tiene fecha del 30 de marzo último, fue modificado (luego de mantener por algunas horas un texto con una corrección) y no contiene ningún párrafo que aclare que antes contenía contenido antiguo y no actual.

La OMS no recomienda ni desalienta el uso de tapabocas y barbijos no quirúrgicos en personas que no tienen síntomas: esto no cambió.

Tanto Perfil como Infobae señalaron en los títulos de las notas que la OMS había “sentenciado” o “concluido” que no era necesario utilizar “barbijos, tapabocas u otras protecciones faciales” (Infobae agregó que no era necesario hacerlo en “espacios públicos”).

Sin embargo, ni en el estudio publicado por The New England Journal of Medicine ni en la crítica de la OMS a ese mismo estudio se mencionan recomendaciones acerca de tapabocas o barbijos. Tampoco existe una nueva recomendación del organismo internacional al respecto.

En su página web oficial, la OMS es tajante: “La OMS no recomienda que las personas asintomáticas (es decir, sin síntomas respiratorios) lleven mascarillas de uso médico en la comunidad, puesto que en estos momentos no hay pruebas de que el uso sistemático de mascarillas de uso médico por parte de personas sanas prevenga la transmisión del COVID-19. Se recomienda el uso de mascarillas por personas sintomáticas (es decir, con síntomas respiratorios) en la comunidad”.

En la misma línea, en un documento publicado el 6 de abril último, la OMS sostuvo: “En algunos países, las máscaras se usan de acuerdo con las normas locales, aduanas o de acuerdo con el asesoramiento de las autoridades nacionales en el contexto de COVID-19. En estas situaciones, deben seguirse las mejores prácticas sobre cómo usarlas, quitarlas y desecharlas, y para la higiene de las manos después de la extracción”.

Es decir, que la organización internacional dejó abierta la posibilidad a que cada país haga uso de las máscaras y que recomiende las mejores prácticas a sus ciudadanos según el avance de la pandemia.

El Ministerio de Salud de la Nación publicó un instructivo oficial que no supone la imposición de usar máscaras caseras, aunque señala que pueden usarlas “quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener, como supermercados, farmacias, bancos, transporte público, etcétera”.

Ante la consulta de Chequeado, Perfil e Infobae no explicaron por qué decidieron ayer publicar una nota con contenido antiguo que generó desinformación en redes sociales y WhatsApp. Valeria Cavallo, directora de Infobae, dijo anoche a este medio que tuvieron “un problema técnico con esa nota y que no fue una decisión editorial”. Y Agustino Fontevecchia, director Ejecutivo y Digital de Editorial Perfil, no respondió a la consulta de este medio.