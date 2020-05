Dj homenajeó a Sergio Denis, lo denunciaron y casi termina detenido

Patricio "Pato" Zambrano es DJ y vive en el barrio porteño de Recoleta. En medio del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno, el joven decidió pasar música desde el balcón de su departamento para entretener al vecindario y, ante la buena repercusión, comenzó a hacerlo todos los fines de semana. Sin embargo, en las últimas horas fue denunciado por "ruidos molestos" y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se trasladaron hasta su departamento para llamarle la atención. Fue entonces cuando varios vecinos se manifestaron con aplausos y cacerolazos para defender al DJ.

No fue la primera vez que efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar. El sábado pasado se registró una situación similar. Un día después del fallecimiento del cantautor Sergio Denis, Zambrano homenajeó al artista pasando algunos de sus éxitos musicales desde su balcón.

"Fue toda una situación muy rara, muy bizarra. Vino la Policía, un comisario y un subcomisario para poder ver qué se podía hacer. Hay una sola persona que denuncia porque ponemos música una sola hora los sábados y domingos, de 6 a 7 de la tarde. Música para todas las edades y los gustos”, se defendió Zambrano.

Y agregó: “Si la gente no salía a defenderme, no sé qué pasaba. La Policía vino con respeto, pero tajante y fuerte. No me parecen los modos pero lo entiendo, la Policía no está para estas cosas. Estamos en una pandemia, está para cosas más serias. El sábado pasé tres temas de Sergio Denis y al segundo ya vino el patrullero que venía de un tiroteo en la Villa 31. No hay una explicación lógica para todo esto”.

Por otra parte, el DJ remarcó que sabe quién es el denunciante. "Es una persona que se queja constantemente, se queja por el (colectivo) 102, por cualquier ruido y cuando empiezo a poner música. Es una máquina de denunciar. Yo ya hablé con esa persona por portero eléctrico y es una persona que no puede hilar una conversación. Le pedí por favor que nos deje pasar música una hora”, agregó Zambrano.

A pesar de las denuncias, Zambrano prometió que el sábado que viene volverá a musicalizar la tarde. “Hay gente que lo necesita, gente muy aislada. Gente que está muy solitaria, que tiene a los hijos en otros países”, justificó. Y agregó: “Pongo música ochentosa, Frank Sinatra. La gente disfruta en los balcones y todo fluye".