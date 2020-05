"Viajé en la trinchera": el testimonio de un médico repatriado

Eduardo Sosa, cirujano plástico, paso la cuarentena en Italia, pero inició todos los procesos para poder volver a la Argentina. El Dr. narró cómo fue su regreso a casa a través de Facebook.

Hola ya estoy en Argentina cumpliendo efectivamente mi cuarentena.

Primero quiero agradecer la manera en que se comportan las autoridades Argentinas en Roma, el trato humano y respetuoso colaborando llevando inclusive las valijas o gente que no tiene para moverse por sí sola. Para mi como persona sobre todo es digno de destacar.

Quiero además felicitar a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas en todo sentido. Y decir, Presidente Dr Alberto Fernández: sus medidas han sido acertadas con respecto a esta pandemia y lo felicito. Así como también las acciones del gobernador de Mendoza son acertadas y de San Juan creo que es correcto.

Quiero dar manifiesto de por que tantos agradecimientos como persona física y cómo profesional médico que soy y que conozco cada detalle del contagio y de su evolución mortal en algunos casos ya que a diferencia de muchos me toco estar en la trinchera y vivirlo de cerca.



Quiero detallar fundamentando los mismos con algunos ejemplos:

En el avión es verdad y muchas personas como siempre se quejaban por que íbamos uno al lado de otro, podría ser verdad desde las normas de contagio, etc. Pero déjenme decirles algo, el avión a muchos los estaba salvando ya que algunos se quedaron sin trabajos jugadores, etc. Otros llevaban mucho tiempo y se fueron en plena pandemia ya no tenían dinero y en mi caso no tenía que volver obligado era por la visa que se me vencía y también tenía que trabajar en Argentina y estoy agradecido por ello.

Vi mucha gente quejarse que "vamos todos juntos como leprosos" Que después cuando regresamos tenemos que ir a un hotel y no se sabe cómo. "Que yo no estoy infectado". "Que me discriminan", etc. Y créanme que al inicio yo decía tal vez tengan razón.

Pero a los 5 minutos de iniciar esta vuelta que duró dos días entre avión y colectivo, comencé a entender por qué se actuó así desde el gobierno y por qué los felicito.



La gente estaba algunos sin barbijos y estábamos uno al lado del otro, ibas al baño y todo tirado en el piso papeles por todos lados, orina por todos lados, jabón en el piso, agua, un asco... Y los tripulantes dijieron: "Cuiden los baños si alguien tosía como estaba sin barbijo en algunos casos ni le importaba taparse la boca y así podría seguir y siempre que a alguien le decías algo se enojaba y decía que me estás tratando de leproso, de contaminado yo estoy bien. Y digo algo la gente de Aerolineas no son magos no pueden estar retando a la gente como niños bastante hacen al exponerse.

Es verdad que gracias a Dios son pocos así, los que no cumplen pero con uno solo quedamos afectados todos y todavía no lo entienden.

En el bus: tuvimos una ruptura pero gracias a Dios fue lo único. Felicito a los chóferes por su esfuerzo, y acá me quiero detener ya que la conducta de algunos seguía en detrimento. íbamos abajo 12 personas y dos mellizos bebe de una pareja que tenían dos meses de vida. Unos inadaptados sociales que estaban a menos de un metro de esos bebés al costado y a los lados, con los pies arriba casi en la cara de uno de los bebe, los que estaban al lado con el barbijo bajo y entre los 5 se pasaban el mate y sin barbijos como si nada. Me paré después que la mamá les dijo a uno que baje esos pies y que se pusieran barbijos y ellos se reían y siguiendo tomando mate. Me paré hablé con la mamá y le dije todo lo que tenía que hacer en los doce personas que estaban ahí para protegernos primero a esos bebés y luego a nosotros mismos Hasta que esa mamá me contó su historia. Esa mamá venía con esos hijos de dos meses de Rusia de poder convertirse en mamá con vientre subrogado ya que ellos no podían y llevaban mucho tiempo atrás de ese sueño.Y me partió el alma y le dije: "Si no habla usted lo hago yo. Diga esto yo estaré a su lado como médico".

Tengo dos bebes de dos meses y usted tiene los pies con los que camina casi en la cara de uno de mis bebés y puede portar el virus ya que el mismo queda en el aire y no tiene el barbijo puesto.

A los otros tres que estaban a menos de un metro tomando mate y sin barbijo o bajo y si tosían lo que sea. Le dijo que por respeto a esos bebés le pedía que se cubrieran y así y todo se reían, luego ahí les dije que a los 12 les diera alcohol en gel que se pongan en manos cara y zapatillas de forma obligatoria y si o si barbijo obligatorio por lo menos en esa pequeña porción que éramos 12 todos con mis recomendaciones acataron las órdenes. No había agua para lavarse las manos ni jabón si no los mandaba a todos siempre con respeto pero con orden.

Y ahora quiero mostrar esta escena de varias horas, pasó a mostrar estas fotos que son calamitosas y repudiables de cómo no les interesa nada ni el respeto a dos criaturas y ni a la sociedad ni a sus familias, ya que por los que se quejaban de ir a un hotel cómo leproso y habían roto toda las normas de propagación del virus y contagio. imagínate estas personas matarían hasta la madre si no los aíslas.



Por mas que uno se queje en una sociedad en donde a muchos les cuesta aceptar las reglas si no se actúa así, se contaminan todos.

Esto es un mensaje para felicitar a todo ese personal que se sacrifica para cuidar la población pese a que la misma deja mucho que desear por suerte no somos todos.