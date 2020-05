"Es un regalo hermoso del presidente", dijo el músico lavallino

Miguel Miranda es el músico y DJ mendocino que este jueves se levantó recibiendo una gran noticia para él. A través de las redes sociales, la senadora Anabel Fernández Sagasti y el presidente Alberto Fernández, anunciaron que este vecino de Lavalle, que trabaja de celador en Guaymallén, iba a recibir un regalo de ambos: una consola de sonido.

La noticia sorprendió a todos, pero sobre todo al propio Miguel, que meses antes se había puesto en contacto con la senadora a través de Facebook y que nunca imaginó que todo terminaría en este obsequio del presidente.

Como siempre que nos vemos, @alferdez me preguntó cómo se encuentran los mendocinos y las mendocinas.

Le conté de Miguel, de Lavalle, que trabaja como celador en Guaymallén, y le conté su historia: necesita una consola para hacer música en vivo.



Él sugirió regalarsela a medias. pic.twitter.com/LSoRXR2EZQ — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 15, 2020

El propio músico lavallino, experto en música tropical, fue quien contó detalles de esta "relación" con Anabel Fernández en una entrevista que brindó este viernes en MDZ Radio: "Yo me había comunicado con Anabel a través de un mensajito en Facebook. Nunca me imaginé que ella me iba a contestar. Ahí comenzó todo y estuvimos escribiéndonos un tiempo. Esto empezó antes de la pandemia. Después seguí escribiéndole y deseándole que se cuidara. Después, de un momento a otro, su secretaria se comunicó conmigo y me preguntó cómo era yo, que hacía a través de la música, hace cuánto cantaba y qué necesitaba para seguir adelante, para ver cómo me podían ayudar".

"Pero jamás pensé que me iban a dar esta sorpresa tan grande, tanto Anabel como el señor presidente. Es increíble lo que estoy viviendo, como los medios que me están llamando de todos lados. Son cosas que nunca viví. Para mí es muy loco, es impresionante, no me lo esperaba", reconoció.

Y agregó: "Cuando ella me habló le dije que de a poco he ido comprando los instrumentos musicales, con mucho esfuerzo y con el acompañamiento de mi familia. Y cuando me preguntó que necesitaba, le dije ojalá que nos puedan ayudar con una consola, porque teníamos una viejita y no teníamos como ensayar ni como salir a tocar. Allí estimo que nació todo".

Miguel contó que hace música tropical y que se dedica a mandar solicitudes a través de las redes sociales a mucha gente para que conozcan su música y la difundan.

"Todos los mensajes que me llegan han sido bendiciones y apoyo para que siga adelante. Todo positivo. No he leído a nadie que me diga nada malo. Incluso la felicitan a ella por la actitud", expresó, respecto a la reacción de la gente tras conocerse esta donación de la ex candidata a gobernadora de la provincia.

Aunque, sabe que mucha gente se molestó por el regalo y expresó su furia en las redes sociales: "Soy una persona que trato de no confrontar con nadie. Ojalá la gente que tiene esa postura entienda que ha sido una sorpresa para mí, como para mi familia y que estamos muy felices. No nos hemos puesto a pensar si fue algo armado. Es un regalo hermoso del presidente, el cual creo que está haciendo cosas buenas, al igual que la senadora y que muchos otros políticos. No entro en ese juego del insulto y la agresión".

Sobre una posible relación con Fernández Sagasti, aclaró: "Yo no tengo ningún vínculo con ella, todos me lo preguntan, yo soy una persona de corazón, trabajo, apoyo a la clase política que esté trabajando por el pueblo y en este caso, por lo que observo de Anabel, me encanta lo que anda haciendo por el país, por el compromiso que tiene con la provincia de Mendoza".

Por otro lado, comentó que la senadora no le especificó que consola será pero le afirmó que "es una consola digital, linda, no sé bien cuál será. Me muero de la emoción".

Y cerró, agradecido: "La única manera de devolver esto es salir a la calle y poner mi banda a disposición para hacer cualquier evento. Siento una tremenda felicidad. A mí me toco recibir y ahora tengo que dar. Abro mis puertas y abro mi corazón para todos los que lo necesiten para cuando pase esto".