Aconsejan darles libertad a los adolescentes durante el aislamiento

El confinamiento en los hogares por la pandemia de coronavirus pone a prueba los vínculos familiares, especialmente entre los adultos y los adolescentes. Por ende, especialistas recomendaron a los padres "darles su espacio" a los jóvenes, dejarlos vivir "a contramano" y "acostarse a cualquier hora" para mantener sus vínculos con el exterior, junto con la necesidad de "compartir actividades con ellos y estar abiertos al diálogo".

"En la adolescencia se necesitan espacios diferenciados y no compartidos con la familia. Dado que es frecuente el cambio de horarios, que se viva a contramano de los demás para usar los espacios en momentos de silencio o tener la casa disponible para conectarse con sus amigos, ya que están todos encerrados por la cuarentena", dijo a la agencia de noticias Télam Agustina Cermade, psicóloga especialista en adolescentes.

De todas formas, la profesional aclaró que esa necesidad de espacio en solitario de los adolescentes "no quiere decir que la familia tiene que desaparecer, siguen siendo dependientes y necesitan de la familia presente”. Por ende, “hay que ofrecer terrenos para la charla y que no haya otros estímulos. Aprovechar como un momento privilegiado para la comunicación, contarse algo del día, compartir frustraciones y enojos en esta situación", añadió.

En ese sentido, Cermade aseguró que los adultos no deben hablar con los adolescentes desde un lugar moralista. "El mayor padecimiento de los adolescentes no está en el aislamiento social, porque se genera un contacto por redes con amigos, sino más bien el padecimiento corporal, no estar cerca del otro. En la adolescencia es un momento donde se toma distancia corporalmente de los padres y se acerca a los pares", explicó la psicóloga.

En la misma línea opinó Silvina Valente, ginecóloga y sexóloga clínica, que resaltó que "hay que buscar alguna actividad, un momento para compartir con un hijo adolescente y hablar en base a lo que te preguntan ellos".

"Hay que escucharlos, buscar acercarse a hablar, respetarle los tiempos y los espacios. Toda la vida la sexualidad fue un tabú. Los chicos no lo toman como algo tan natural para hablar con los padres. Se puede hablar de cosas puntuales como si saben del preservativo y cómo usarlo, si saben de los anticonceptivos", explicó.

Kevin, un joven de 17 años que vive en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, contó que con el aislamiento social obligatorio "estoy muy aburrido, la verdad que es muy nuevo todo esto. No me adapto. Me gustaba salir con mis amigos". "Estoy siempre en mi pieza. Salgo a comer con mis padres y después me vuelvo a meter", comentó y manifestó su esperanza que "la pandemia pase pronto y volver a la normalidad".

Vera, de 15 años y del barrio porteño de Parque Patricios, explicó que en su caso "para pasar los días hacemos Netflix partys, videollamadas, escribo y la verdad que tengo mucha tarea. La tarea me ayuda a ordenar un poco las cosas". "Me siento bien, tranquila, aunque es muy importante salir de casa, juntarme con amigos y otras actividades afuera. Tengo amigos que están teniendo problemas con la ansiedad", reconoció.

"Con mis papás me llevo bien, la única discusión que tenemos es con el horario, yo me acuesto y me levanto tarde. A mis amigos les pasa lo mismo, vivimos al revés y eso les molesta a los padres", aseguró Vera.

Gabriela Torres, titular del Sedronar, opinó que en estos tiempos es "compartir actividades, comentar algo, ver videos, ver que les causa gracia. Conocer la identidad de ese adolescente. Con la pandemia es un contexto difícil para los adultos, pero los adolescentes la pasan peor".