¿Cuándo estará lista la vacuna contra el coronavirus?: la respuesta de expertos

El coronavirus cambió el funcionamiento del mundo entero desde su aparición a fines del año 2019 en China, y los pronósticos indican que hasta que no haya una vacuna disponible a gran escala será imposible volver a la normalidad. Pero todavía -y a pesar del esfuerzo internacional al respecto- podrían faltar varios meses para que eso suceda.

Dos expertos que participan en dos de los proyectos más avanzados al respecto -el de Pfizer y BioNTech y el de Jhonson&Jhonson-Janssen, adelantaron que recién a fines de este año o a comienzos del próximo podrán producirse de manera masiva vacunas contra el Covid-19.

Consultados por el portal Infobae, Alejandro Cané, jefe de asuntos científicos y médicos para norteamérica de la división vacunas de Pfizer; y Paula Barreyro, directora de asuntos científicos y externos de Janssen Latinoamérica Sur, explicaron que para Pfizer-BioNtech, el plazo podría ser para fines de 2020; y para Jhonson&Jhonson-Janssen el primer semestre de 2021.

Sobre el trabajo que llevan adelante, Cané señaló que "Pfizer y BioNTech desarrollan conjuntamente este programa de cuatro vacunas candidatas con el objetivo de prevenir la infección por COVID-19 basadas en una tecnología llamada de ARNm. Las vacunas basadas en ARNm tienen algunas ventajas teóricas: actúan en el citoplasma celular, sin necesidad de llegar hasta el núcleo, ni de interactuar con el genoma de las células huésped". Algunos de los beneficios de esto es que "el proceso de fabricación es más corto que el estándar actual y los dispositivos inyectores sin aguja permiten abordar con seguridad las campañas de vacunación de grandes cantidades de personas con dispositivos multidosis".

Desde Jhonson&Jhonson-Janssen, Barreyro explicó que "nuestra vacuna se llama de vector viral. Eso significa que usamos un adenovirus no replicante que no generará infección, ni enfermedad en el organismo al que se inocula. Las tecnologías sobre las que se están investigando la vacuna contra la COVID-19 se denominan AdVac y PER.C6. Estas brindan no sólo la capacidad de desarrollar nuevas opciones de vacunas con rapidez; sino también de aumentar la escala de producción de la vacuna candidata óptima".

Ambas vacunas están en etapas diferentes de prueba. La parte del estudio de la vacuna de Pfizer en la Fase 1/2 (desde septiembre 2020) que involucra escalación de dosis incluirá aproximadamente a 200 personas saludables de entre 18 y 55 años, y se les administrará una dosis de entre 1 y 100 µg (microgramos) para determinar la dosis óptima para los siguientes estudios.

En tanto, Barreyro señaló que "estamos culminando la Fase preclínica donde se hacen testeos de laboratorio en animales; y estamos iniciando la Fase 1, para probarla en humanos en septiembre de 2020. Luego vendrá la Fase 2 que evalúa la seguridad y eficacia. La Fase 3 es la que se amplía a la población, antes de ser comercializada". Además remarcó que se contempla la producción de mil millones de dosis.