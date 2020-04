Denuncian problemas con el agua en un complejo Procrear de Ciudad

En octubre de 2019, el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, vino a Mendoza para participar de la tercera tanda de entrega de viviendas del desarrollo urbanístico Procrear de Ciudad Mendoza, ubicado en la Sexta Sección. En aquel entonces se entregaron 59 departamentos y 85 ya habían sido entregados con anterioridad. En total son 1200 los departamentos del Procrear de Ciudad, de 1, 2 y 3 habitaciones, aptos para que allí vivan unas cinco mil personas.

A menos de un año de este acontecimiento aparece un problema grave en el sector 1 del desarrollo urbanístico situado en Suipacha y Tiburcio Benegas de Ciudad no llega el agua a las viviendas. Al parecer, el foco está en bombas de agua que no funcionan o, bien , no son aptas para abastecer al total del complejo.

Pablo Silva, vecino del lugar, habló con MDZ Radio y contó que "hay muchos problemas en este complejo pero lo más importante es con el agua. Este complejo, en el sector donde tenemos gran problema, en el Sector 1, se entregaron 200 departamentos del que están ocupados 130".

Además, agregó que en el Sector 1 que está en calle Suipacha y Tiburcio Benegas, es alimentado con bombas de agua y cuando entregaron estos departamentos detectaron que estas bombas son muy pequeñas para alimentar a estos departamentos. "Se han hecho los reclamos pertinentes y no hay respuestas. El administrador de este sector es Luis Mercado. Estas torres son alimentadas por bombas, tienen tanques que alimentan. Como son pequeñas estas bombas se queman y son reemplazadas por otras bombas", informó.

