Adopción en CABA: cómo anotarse en el registro y cuáles son los requisitos

Quienes quieran adoptar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pueden iniciar el trámite para inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA). Antes de completar la inscripción, es obligatorio participar de una instancia informativa y cumplir con una serie de requisitos de adopción establecidos por la ley.

El primer paso para iniciar el proceso es participar de los Encuentros Informativos Obligatorios (EIO), una instancia previa y obligatoria para quienes se inscriben en el RUAGA.

Para iniciar el proceso de adopción en CABA hay que inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)

Los encuentros se desarrollan de manera virtual, a través de Zoom, y abordan aspectos legales, sociales y psicológicos vinculados a la adopción. En los casos de adopción en pareja, ambos integrantes deben participar de forma individual.

Al finalizar las dos jornadas, se entrega un certificado de asistencia con una vigencia de seis meses, requisito indispensable para avanzar con la inscripción.

Durante 2026, los encuentros se realizarán hasta diciembre en turnos de mañana (10 a 12.30), tarde (13.30 a 16) y vespertino (16.30 a 19).

Cuáles son los requisitos para adoptar en CABA

De acuerdo con el Código Civil y Comercial, quienes quieran adoptar deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 25 años o más, salvo que adopten junto a un cónyuge o conviviente que ya reúna ese requisito.

Contar con residencia permanente en la Argentina.

Si se trata de personas extranjeras no naturalizadas, acreditar cinco años de residencia en el país.

Estar inscriptos en el RUAGA.

Mantener una diferencia mínima de 16 años entre la persona adoptante y el niño, niña o adolescente.

La adopción puede ser individual o conjunta, siempre que la pareja esté casada o tenga una unión convivencial registrada.

Cómo inscribirse en el RUAGA

Una vez finalizados los Encuentros Informativos Obligatorios, los postulantes podrán realizar la preinscripción al RUAGA mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad.

Luego deberán completar los formularios correspondientes y presentar la documentación solicitada. El equipo del registro se pondrá en contacto para validar la información e iniciar el proceso de evaluación, que incluye entrevistas personales y, cuando corresponda, visitas al domicilio del grupo conviviente.

El 89% de los niños en situación de adoptabilidad tiene más de 4 años

El Gobierno porteño recordó que el 89% de las niñas, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad tiene más de 4 años. Además, en muchos casos se trata de grupos de hermanos que esperan ser adoptados por una misma familia.

La adopción busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar cuando su familia de origen o ampliada no puede asegurar su cuidado y desarrollo.

Qué acompañamiento reciben las familias adoptivas

El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad ofrece talleres voluntarios para postulantes admitidos en el RUAGA y familias adoptivas.

Estos espacios brindan orientación sobre las distintas etapas del proceso, desde la espera activa hasta la vinculación y el período posterior a la adopción. Además, cuando no existen postulantes disponibles para determinados casos, se realizan convocatorias públicas para favorecer que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a una familia.