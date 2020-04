Conmoción en las redes por la muerte de una mujer que estuvo 10 días con fiebre

La muerte de una mujer de 44 años en Córdoba ha generado conmoción en redes sociales a raíz de que estuvo durante varios días alertando en su cuenta de Twitter que tenía síntomas similares a los del coronavirus, pero no lograba conseguir que la atiendan.

La mujer comenzó a tener fiebre el pasado 29 de marzo, día en el que tuiteó que tenía 38,3°C. El 31 de marzo pasó a tener 39,6°C y comenzó a medicarse con paracetamol. "Dice Apross que aumente la dosis, pero que NO VAYA a los centros de salud. No califico para Covid-19 ni para dengue", bromeaba la mujer.

Recién el 4 de abril la mujer logró que un médico se acercara a su domicilio y la atendiera. "Ocho días de fiebre me llevó que un médico se acercara. Por tema de coronavirus, si tenés fiebre 'esperá por otros síntomas' y estamos empezando", se quejaba a esa altura la mujer en Twitter.

Después de 9 días de agonía por el sistema de salud, finalmente me llevan a internar. Besos a todos. — uD83DuDC9ALilipaduD83DuDC9A (@414us_) April 6, 2020

Finalmente, el 6 de abril la mujer fue internada ante el agravamiento de su cuadro. "Después de 9 días de agonía por el sistema de salud, finalmente me llevan a internar. Besos a todos", fue el último tuit que escribió.

En las últimas horas, una amiga de la mujer confirmó su muerte y lamentó la mala atención que recibió durante los días que estuvo enferma. "Se murió mi amiga del alma. No sé si fue el puto coronavirus o el nefasto sistema de salud. Lo que sí sé es que no es justo. No es justo", se quejó al compartir una foto junto a la mujer fallecida.

Se murió mi amiga del alma @414us_ 44 años. No sé si fue el puto coronavirus o el nefasto sistema de salud. Lo que sí sé, es que no es justo. No es justo. pic.twitter.com/tGPYwfrzvt — FlordecactusuD83DuDCAEuD83CuDF35 (@flor_de_cactus7) April 7, 2020

Luego la mujer confirmó que inicialmente dio negativo el resultado del test por coronavirus, pero lamentó que nadie haya ayudado a su amiga a pesar del grave estado de salud que presentaba. "Murió de neumonía. Imaginate estar 9 días con fiebre y que la respuesta del médico sea que aumentes la dosis de Paracetamol. Cuando empezaron con antibióticos era tarde", detalló la mujer.

Falleció una gran persona porque el servicio de salud no le respondió, únicamente por teléfono, estuvo 8 días con fiebre hasta que un médico la visitó a su casa, fue muy tarde, no respondió al tratamiento, la internaron ayer y hoy falleció. pic.twitter.com/46kHH8pePk — Gabriela (@GabrielaAuras) April 7, 2020

"Falleció una gran persona porque el servicio de salud no le respondió. La atendieron únicamente por teléfono, estuvo 8 días con fiebre hasta que un médico la visitó a su casa. Fue muy tarde, no respondió al tratamiento, la internaron ayer y hoy falleció", se lamentó otro de los amigos de la mujer.

"Indirectamente la mató el coronavirus. Deberían realizarle un nuevo hisopado porque pudo ser un falso negativo", se quejaron varios usuarios, no entendiendo cómo nadie hizo nada para ayudar a la mujer.