Eduardo López: "El barbijo no es la discusión más importante"

El médico infectólogo Eduardo López es uno de los ocho expertos que asesora de la enfermedad del coronavirus al presidente Alberto Fernández. Consultado por MDZ Radio acerca del uso del barbijo, un elemento de prevención del que no existe un consenso sobre la efectividad de su uso, afirmó que "no hay eficacia del 100% ni tampoco certeza de no eficacia".

"La comunidad puede utilizar barbijo si se siente más cómoda. No hay eficacia del 100% ni tampoco certeza de no eficacia. El barbijo no es la discusión más importante", respondió.

El profesional también fue consultado acerca del aislamiento, la cuarentena y la flexibilización de la misma. Se pronunció a favor de continuar con la medida luego del 13.

"Yo personalmente creo que la cuarentena tiene que seguir porque la curva de ascenso de los casos va hacia arriba, pero es suave, nada que ver con lo que fue Italia, España o ahora, Estados Unidos".

Y habló de una salida flexibilizada, gradual y sectorizada:

"No puede ser masiva la flexibilización. Tienen que empezar a abrir algunas industrias, el poder entrar de a uno en supermercado; en los restaurantes, mesas con dos metros cuadrados de distancia de separación y con reservas previas, por ejemplo".

Sobre la posible iniciativa de flexibilizar las medidas en localidades o distritos que no hayan registrado casos, López expresó su objeción:

"¿Cómo hacés para controlarlo en municipios?". Y dijo que la única forma de saber si circula el virus es hacerle el test a personas con síntomas leves.

El audio completo de la entrevista: