Guelar: "En un mes podemos crear todos los respiradores que necesitamos"

El ex embajador argentino en China se mostró muy optimista, aunque indicó que se tienen que tomar medidas rápidas para que el coronavirus no cause estragos como lo está haciendo en Estados Unidos e Italia. Guelar comentó que hace falta decisión política para comenzar a producir respiradores.

Diego Guelar habló con Infobae y manifestó lo siguiente: “Hagamos de cuenta que somos mucho mejores que los norteamericanos y que tenemos solo el 25% del problema: eso significa 30 mil camas y 10 mil respiradores”. Y agregó: "Nosotros no los tenemos".

En Nueva York calculan que para los 20 millones de habitantes que actualmente se encuentran en su estado necesitarían 110 mil camas y 37 mil respiradores. En argentina hay dos fabricas de respiradores, pero que la capacidad para crearlo es lenta (100 por semana).

En todo el Pais hay emresas como PILOT que estan en condiciones de producir respiradores...pero necesitan autorizaciones administrativas, apoyo para importar algunos insumos criticos, logistica de transporte que hoy, con el@pais paralizado, no pueden o tener solos... https://t.co/eByFDrSZXy — Diego Ramiro Guelar (@diegoguelar) April 5, 2020

“Es una fábrica de autopartes lo que se necesita para hacer un respirador. Yo estoy seguro que podemos producir en el próximo mes, que es el mes crítico, todos los respiradores que necesitamos”, manifestó y pidió que haya una decisión política para que se empiecen a crear más.

“Tenemos que poner en marcha lo que creemos que somos, pero cuando lo tenemos que hacer falta la decisión política para hacerlo”, concluyó.