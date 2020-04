La pregunta del mundo escolar: ¿cómo será la evaluación en cuarentena?

Hace poco más de una semana, el titular de la DGE, José Thomas, decía en una nota con MDZ que "hoy más importante que una nota es evaluar cómo aprenden" y reconocía: "No creo que estemos preparados a esta altura del año para una acreditación de saberes, porque los chicos se encuentran en medio de un proceso nuevo, estresados, al igual que sus padres. Eso no quiere decir que no haya opciones para evaluarlos, pero no se puede mezclar todo".

En cierta forma, el funcionario escolar intentaba calmar la natural expectativa que ha ido surgiendo desde los propios alumnos y sus padres, aunque también de los docentes que deben cumplir con el habitual cronograma de entrega de notas en un contexto nada normal.

Prácticamente en sintonía, hoy el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo con otras palabras lo que Thomas ya visualizaba a nivel local. Puntualmente acerca de cuál será el mecanismo de evaluación que regirá para todo el pais, el funcionario advirtió que "no es un momento de evaluar en términos tradicionales para poner una calificación, porque tenemos que definir que los procesos de educación son colectivos y los tenemos que trasladar a los hogares".

Y he aquí el mayor punto de contacto entre lo que expresaba el mendocino y lo que piensa Trotta: "Cada pequeña realidad reconfigura la posibilidad de aprendizaje a la distancia. No es lo mismo lo que sucede en cada hogar al abordaje que puede realizar el docente en el aula para intentar traspasar las desigualdades".

Al plantear la necesidad de contener la desigualdad, en términos de procesos educativos como de acceso a la tecnología, el ministro anunció que su cartera reactivó el programa Conectar Igualdad, lo que implicará la distribución de 135 mil netbooks y tablets a municipios del conurbano bonaerense y a unas diez provincias.

Suscribimos convenios con intendentes de las localidades de la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, para la entrega de netbooks en el marco de la pandemia con el objetivo de facilitar el acceso a la tecnología a estudiantes y trabajar para reducir la brecha digital. pic.twitter.com/q9PFesaM4D — Nicolás Trotta (@trottanico) April 28, 2020

A manera de conclusión, el ministro consideró que "el desafío es ver cómo podemos mejorar el vínculo docente, alumnos, padres en este proceso y no evaluar en términos de saber".

En cuanto a la pregunta del millón, es decir cuándo se volverá a las aulas, Trotta garantizó que esa decisión se tomará "cuando no haya riesgo para la salud".