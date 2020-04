Thomas: "Hoy más importante que una nota es evaluar cómo aprenden"

Transcurrido el primer mes de educación a distancia en la provincia, como parte del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se imponía un balance en la voz del propio titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, para pasar en limpio los pro y los contras de lo que ha significado este auténtico "mundo nuevo" del aula virtual, tanto para directivos, docentes y alumnos, como también para sus familias.

Pese al contexto, Thomas es optimista. Considera que muchos de estos cambios que impuso la emergencia sanitaria llegaron para quedarse y que este formato de cursado remoto ha logrado "como nunca" unir a la comunidad educativa porque todos (docentes, directivos, padres y alumnos) son piezas fundamentales para el proceso educativo.

Lo que sigue son, a grandes trazos, las principales reflexiones del responsable de la educación en la provincia.

Raro, pero positivo. “Es un año raro, sin duda. Esto que estamos viviendo (la educación a distancia) es una gran oportunidad. Hay cosas que ya no volverán atrás. Con la familiaridad que se está alcanzando con la tecnología, a la vuelta -que todavía no sabemos cuándo será concretamente- va a ser otra cosa el proceso educativo. Lo que más me preocupa es que haya chicos que están usando al máximo está posibilidad, en cuanto a los contenidos, y otros que no. Ahí es donde la DGE tiene que trabajar mucho. Llegar, sobre todo, a los chicos que están perdiendo su trayectoria escolar”.

Reivindicación del docente. “Ha sido muy positiva la respuesta, tanto de docente, padres y alumnos. Sobre todo destaco el reconocimiento que está teniendo el docente; algo que hace tres meses no era así. Esto hay que capitalizarlo y mantenerlo. Hoy los chicos quieren aprender, los ves contentos, más allá de que no sea el cien por ciento. Los padres, es cierto, se sienten avasallados por tanta información y tantas cosas nuevas. Ahí tenemos que regular. Esta semana vamos a trabajar en eso. Queremos hacer una jornada para padres, para ayudarlos a que puedan compartir con sus hijos sin padecerlo. Les tocó a hacer algo para lo que no estaban preparados. Este contexto ha logrado que haya una comunidad educativa en serio, donde todos intervienen y participan. El docente quiere hablar con los padres y esto los ha acercado como nunca a sus hijos. Estamos en medio de un terremoto y debemos aprender entre todos. Hoy todos somos necesarios y nos damos cuenta de eso”.

Ver la brecha y superarla. “El algunos casos se ha profundizado la brecha socioeducativa, pero también es cierto que la ha visibilizado. No es nada nuevo, pero sigue siendo preocupante que haya tantos chicos que les cuesta mantenerse en la escuela tradicional y se van perdiendo en el camino. Es mala esa brecha, pero el aislamiento nos lo ha hecho ver con más fuerza. Que hoy el gobernador Suarez haya donado parte de su sueldo para la compra de celulares para destinar a la educación a distancia habla a las claras de que como gestión esto se ve y busca corregirse. Hay unas 10 mil familias de sectores vulnerables que no tienen la posibilidad tecnológica de estar conectados. Pensando en ellos lanzamos hace unos días la campaña 'Tu ayuda nos conecta', con la que recibimos la donación de celulares usados para distribuir a quienes más lo necesitan. Para quienes no tienen internet estamos desarrollando varias opciones que se conocerán en los próximos días. También está la posibilidad de ampliar la conectividad con mendoza.edu.ar, brindando internet y wifi educativo en varios puntos de la provincia. El portal está liberado con todas las telefónicas. Paralelamente, con Canal Acequia y algunas radios estamos elaborando contenidos específicos para llegar a los puntos más alejados”.

Una plataforma para poner orden. “Es cierto que los docentes no se pueden desconectar tan fácilmente, por eso estamos trabajando para que a partir de mayo la comunicación entre docentes, alumnos y directivos sea a través de una misma plataforma y no a través de Whatsapp. Hay que lograr que la comunicación no sea sincrónica sino asincrónica. Intentar mediar el proceso educativo desde otro lugar y así ordenar los tiempos de nuestros docentes y de los chicos también”.

El paso a paso, más que la nota. “Para mí no hay aprendizaje posible si no hay una retroalimentación formativa con el chico, que se le vaya mostrando lo que hace bien y lo que hace mal, tener una devolución permanente. Por eso es muy importante la conexión entre el docente y el alumno. Poder planificar las tareas y hacer un seguimiento. Yo no creo que estamos preparados a esta altura del año para una acreditación de saberes, porque los chicos están en medio de un proceso nuevo, estresados, al igual que sus padres. Eso no quiere decir que no haya opciones para evaluarlos, pero no se puede mezclar todo. La prioridad hoy es ver que el chico está llevando bien su trayectoria educativa. Estar atentos al ida y vuelta, registrar en lo que falla y así hasta lograr que mejore. Ayudarlos ahora y que el día que vuelvan a clases poner en foco en aquello en lo que estuvieron más flojos. Hoy más importante que evaluar qué saben es evaluar que aprendizaje está haciendo cada alumno”.