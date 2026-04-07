Millonarias sanciones contra empresas eléctricas que deberán bonificar a usuarios

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) impuso sanciones millonarias contra distribuidoras eléctricas de la provincia. Se trata de ocho empresas de distintos departamentos las cuales deberán bonificar a usuarios por deficiencias en el servicio.

A través de una serie de resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, el organismo de control estableció sanciones contra las distribuidoras por apartarse de los límites admisibles de calidad del servicio técnico.

Las sanciones establecen millonarias bonificaciones que las empresas deberán distribuir para reintegrar a los usuarios además del Fondo Compensador de Tarifas.

La empresa que brinda el servicio eléctrico en General Alvear CECSAGAL fue la distribuidora con la sanción más importante, ascendiendo a casi $150 millones. A su vez, la empresa Edeste SA que se encarga del servicio en San Martín deberá pagar más de $140 millones.

La empresa alvearense CECSAGAL deberá pagar $149.034.963,91, de los cuales $141.002.108,95 serán bonificaciones a usuarios del servicio de baja tensión. Y $8.032.854,96 bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas.

Por su parte Edeste SA fue sancionada por $140.844.145,08, de los cuales $136.476.230,98 serán bonificaciones a usuarios en Baja Tensión y $4.367.914,10 al Fondo Compensador de Tarifas.

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La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda deberá abonar $37.440.854,23, de los cuales $36.768.079,85 son bonificación a usuarios de baja tensión y $672.774,38 del Fondo Compensador de Tarifas.

En tanto, la Cooperativa Eléctrica de Servicios Públicos Medrano Ltda, que brinda el servicio en el Este provincia, tuvo una sanción de $10.477.921,73, de los cuales $9.666.542,58 son bonificaciones a usuarios y $ 811.379,15 aportes al Fondo Compensador.

La empresa sureña Cooperativa Eléctrica Monte Comán Ltda fue sancionada por $ 9.310.853,65, de los cuales $ 8.861.294,97 son bonificaciones a usuarios y $ 449.558,68 bonificaciones al Fondo Compensador de Tarifas.

La Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda fue sancionada por $7.515.365,39, de los cuales $ 7.094.946,67 son bonificaciones a usuarios y $ 420.418,72 al Fondo Compensador de Tarifas.

La Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia Ltda tuvo una sanción de $ 5.089.102,02, de los cuales $ 4.768.822,58 son bonificaciones a usuarios y $ 320.279,44 aportes al Fondo Compensador de Tarifas

Finalmente, la Cooperativa de Electrificación Rural Sud Río Tunuyán Rivadavia Ltda deberá pagar $ 2.202.757,53, de los cuales $ 1.785.234,53 serán bonificaciones a usuarios y $ 417.523 para el Fondo Compensador.