El humor como cura del cáncer: la verdadera historia de la "seño" brava y su video

El video donde una maestra de primaria les habla a sus alumnos para explicarles algunos problemas de multiplicación y se dirige a las "mamis" utilizando frases como "si quieren otro video pídanle a sus maridos, que ya les envié muchos" o "chau me voy a ver 'Poco ortodoxa'" (en referencia a una serie), se viralizó generando distintas reacciones entre la gente hasta que se conoció la historia detrás de la filmación.

La docente protagonista es Daniella Catelli, una maestra de 50 años que hasta febrero de este año trabajó en la escuela Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora, pero ahora y al momento de filmar el video se encuentra de licencia debido a una operación de cáncer de mama que tuvo en el verano y por la que necesita seguir con un tratamiento especial.

"Fue desde el humor y el arte. Es algo que sana y que lo hice para hacer reír y divertir. Hago teatro y es común para mi hacer videos. Incluso todos en el colegio lo saben", aseguró a Crónica y explicó que cada vez que tiene una presentación "mis compañeras siempre van a verme y este video fue uno más de tantos que andan dando vueltas y, siendo docente, sé lo por lo que están pasando".

Mientras está fuera de su cargo recuperándose, aprovecha e interpreta personajes frente a una cámara para afrontar la cuarentena: "No tengo chicos a cargo, no estoy trabajando en casa ni haciendo videos virtuales porque justamente estoy de licencia. Hice otro tipo de filmaciones y soy divertida, trato de tomar hasta las peores cosas con humor. Siempre y cuando no lastime al otro", aseguró.

El video que generó todo

Cuando se percató de que el video fue tomado en serio por muchos y generó comentarios negativos decidió borrarlo y pedir disculpas. "Lo primero que hice fue pedir disculpas. En el video me estoy ridiculizando yo misma, muchos lo interpretaron como si no fuera una actriz. No hubo ninguna mala intención, sino todo lo contrario", reveló.