Estudiantes de la UBA recibieron un premio internacional

Estudiantes de la facultad de Derecho de la UBA fueron galardonados con tres premios en la competencia de derecho internacional Philip C. Jessup, por memoriales escritos, con los que alcanzaron "el mejor resultado histórico" obtenido por un equipo de esa casa de estudios, en una competencia con participantes de 100 países.



Se trata de la mayor competencia de derecho internacional a nivel mundial y consiste en la preparación de la defensa oral y escrita de dos Estados ficticios que se enfrentan en un caso hipotético ante la Corte Internacional de Justicia, se informó en un comunicado.



Los temas de esta edición incluyeron sucesión de Estados, legalidad de armas autónomas, admisibilidad de procedimientos paralelos, jurisdicción de disputas comerciales e inmunidad de oficiales públicos ante la Corte Penal Internacional.



La International Law Students Association entregó los premios a mejores memoriales de la competencia Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition al equipo integrado por Catalina Aguirre Jones, Pedro Grijalba Marsans, Josefina del Rosario Lago, Fernando Riva de Quesada y Julián Gabriel Rivainera, y coordinado por las tutoras académicas Carolina Carla Catanzano y María Laura Pessarini.



El equipo obutvo los premios "Richard R. Baxter Award for Best Applicant Memorial"; "Hardy C. Dillard Awards f Best Combined Memorials - World & Qualifying Rounds" (Primer lugar); y "Alona E. Evans Award for Best Memorial at International Rounds" (Segundo lugar).



Con estos galardones, alcanzaron el mejor resultado histórico obtenido por un equipo de la Facultad de Derecho en la categoría de memoriales escritos de esta competencia y derrotaron a varias universidades reconocidas del mundo, como Harvard, Oxford, Columbia y Sydney, entre otras.



En esta edición participaron alrededor de 700 universidades de más de 100 países y el equipo de la UBA fue elegido luego de evaluar el desempeño escrito y oral de las/los participantes, conjuntamente con sus antecedentes académicos, docentes y de investigación, concluye el comunicado.