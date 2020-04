Ayuda económica para abogados afectados por el aislamiento

El Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción lanzó una ayuda económica para los profesionales que están afectados por el aislamiento. Es que la paralización de Tribunales y el impedimento para que los abogados circulen ha generado un perjuicio para esos trabajadores independientes. Incluso Mendoza no fue incluida entre las provincias en las que desde ayer se autorizó a los profesionales a trabajar.

Según informaron desde el Colegio, son muchos los abogados y procuradores que están atravesando serias dificultades derivadas de no poder llevar adelante su ejercicio profesional tanto por el aislamiento, como por la prohibición de circular y la paralización de la actividad en el Poder Judicial de Mendoza.

"Sabiendo además que esto genera una fuerte alteración de los ingresos de quienes carecen de una remuneración fija y permanente. es que el Directorio resolvió por unanimidad, otorgar una asistencia económica extraordinaria para colegas que lo requieran y lo necesiten", informaron.

Cómo acceder

Los abogados que requieran esa ayuda deben solicitarlo de manera electrónica.

Para ello deben hacerlo por correo electrónico a la dirección ayudaextraordinaria@colabogmza.com.ar. En el correo deberán enviar un formulario de solicitud (en el que constan los requisitos que se deben cumplir para obtenerla) con la firma y sello del profesional que suscribe el pedido y también del garante, que se deberá escanear y enviar en formato PDF al correo electrónico.

El documento se puede descargar acá

O copiar este texto en un archivo y completarlo

El texto

SOLICITUD DE AYUDA EXTRAORDINARIA

COMPROMISO PROFESIONAL

Sra.

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS

y PROCURADORES DE MENDOZA

Dra. ANDREA FABIANA DISPARTE:

El que suscribe, …………………………………………………………………………, D.N.I. N° …………………, CUIT …………………………………………, de estado civil ……………………….., con domicilio real en ………………………………………………………………………… N° …………………, Piso ………., Dto. ………., del Departamento …………………………………………, Provincia de Mendoza, teléfono fijo N° ………………………….., teléfono móvil ……………………………….., correo electrónico ………………………………………………………………………..., en mi carácter de …………………………………………, Matrícula Profesional N° ……………………, con el objeto de solicitar me otorgue la Asistencia Económica Extraordinaria dispuesta para los matriculados por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción de la Provincia de Mendoza, mediante Resolución de fecha 23 de abril de 2.020. A tal fin solicito el otorgamiento de la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), los que deberán ser transferidos a la cuenta corriente/caja de ahorro de la que soy titular, abierta en el banco ………………………….., que lleva el número ………………………………, CBU ………….…………………………………………………………. La entregada por el Colegio en mi favor será reintegrada a la Institución bajo los términos y condiciones que me comprometo a cumplir y expongo a continuación:

PRIMERA: La suma señalada será reintegrada al Colegio en cinco (5) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS DOS MIL CINCUENTA ($ 2.050) cada una de ellas, venciendo la primera a los noventa días de haberse hecho efectiva la transferencia de la asistencia económica a mi cuenta, y las restantes en igual día del vencimiento de la primera en los meses subsiguientes.-

SEGUNDA: Los pagos deberán efectuarse los días de vencimiento en el domicilio legal del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, sito en calle Pedro Molina N° 447, Ciudad, Mendoza.-

TERCERA: La mora en el cumplimiento de una sola de las cuotas acarreará la caducidad de los plazos convenidos, haciéndose exigible el total de la obligación pendiente de pago. La mora se producirá automáticamente, por el solo cumplimiento de los plazos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial y producirá un interés punitorio sobre el saldo total pendiente de pago del 5% mensual.-

CUARTA: En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones que mediante esta solicitud asumo, el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza podrá reclamar lo adeudado mediante el procedimiento monitorio previsto en los arts. 232 y ccs. del C.P.C.C.yT.M.. A tal efecto, la presente solicitud servirá como título ejecutivo suficiente en los términos de las normas citadas.-

QUINTA: Suscribe la presente solicitud …………………………………………………………………………, D.N.I. N° …………………, CUIT …………………………………………, de estado civil ……………………….., con domicilio real en ………………………………………………………………………… N° …………………, Piso ………., Dto. ………., del Departamento …………………………………………, Provincia de Mendoza, teléfono fijo N° ………………………….., teléfono móvil ……………………………….., correo electrónico ………………………………………………………………………..., en su carácter de …………………………………………, Matrícula Profesional N° ……………………, constituyéndose en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la suma entregada en mi favor en concepto de asistencia, quien hace expresa renuncia de los beneficios de división y excusión que las leyes pudieran acordarle. El incumplimiento por mi parte de las obligaciones contraídas en esta solicitud hace que la mora se produzca de pleno derecho a su respecto, sin necesidad de interpelación previa alguna, ni resultando causa de excepción válida la falta de notificación o intimación previa. Se hace responsable por el importe correspondiente a los honorarios y costas que pudiera generar la ejecución monitoria, aunque no llegara a ser notificado.-

SEXTA: A los efectos préstamo que genera esta solicitud y de todas las acciones que de él pudieran emerger, solicitante y garante constituimos domicilios especiales en los señalados al consignar los datos personales de cada uno, domicilio en el que serán válidas todas las notificaciones y diligencias que se practiquen, aunque nos encontremos o no vivamos en ellos.-

SÉPTIMA: A fin de dar cumplimiento a las condiciones impuestas para el otorgamiento de la asistencia que solicito, declaro BAJO FE DE JURAMENTO que: a) mi matrícula profesional fue otorgada por el Colegio en el mes de ……………………… del año ……………………, por lo cual mi período de matriculación no excede los 10 años; b) que a la fecha se encuentran abonadas las cuotas mensuales que me corresponde pagar al Colegio hasta el mes de diciembre de 2.019; c) declaro asimismo, BAJO FE DE JURAMENTO, que no me encuentro actualmente en relación de dependencia el al ámbito público ni en el privado, así como que no tengo vinculación contractual ni de hecho con ninguna persona física ni jurídica, pública o privada, en virtud de la cual facturo o cobro honorarios mensualmente, o por períodos inferiores al mes, o por períodos fijos; d) declaro de la misma forma que no convivo con otra abogada, abogado, procuradora o procurador que es o resulte ser beneficiario de la asistencia que en este acto solicito.-

OCTAVA: En mi carácter de solicitante de la ayuda extraordinaria dispuesta por el Colegio, y quien mediante esta solicitud se constituye en garante de cada una de las obligaciones asumidas, declaramos bajo fe de juramente que el cumplimiento de las condiciones aquí señaladas y por nosotros asumidas, se ajustará a lo dispuesto por el art. 9 y concordantes del C.C.C.N. y a los deberes de conducta dispuestos por la Ley 4.976 (art. 25 inc. 13, 40, 45, 46 inc. 13 y conc.).-

Solicitante y garante suscribimos la presente solicitud para ser presentada en el Colegio de Abogados, en la Ciudad de Mendoza, a los ………. del mes de ……………………… del año 2.020.-