El organizador del mundial de provincias: "Malargüe me conquistó"

El organizador del "Mundial de Provincias" en Twitter, Paul Delon, dialogó con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio, sostuvo que "no esperaba que la competencia tuviera tanta repercusión" y explicó cómo se definirá la semifinal entre Córdoba y Mendoza que tanta expectativa ha generado.

"Dormí sólo dos horas. No puedo creer lo que se ha generado con esto. Soy de Chaco y con los correntinos tenemos pica y nos jodemos, por eso armé el mundial, para cargar a los correntinos", contó Delon sobre cómo surgió la idea.

Con respecto a las acusaciones cruzadas sobre la resolución de la semifinal entre Mendoza y Córdoba, Delon indicó que "no tengo idea de lo que pasó anoche". "Tengo miles de mensajes dando sus versiones sobre lo ocurrido. Me desperté y tenía a un montón de personas puteándome. Me puse a ver lo de los bots y con las capturas que me mandaron decidí hacer un desempate de media hora hoy a las 12", explicó el joven.

Semi finales, suerte — Don Nariz-19 (@pauldelon14) April 22, 2020

"Creo que es la despedida de mi cuenta. La final directamente me parece que no se va a jugar. Tengo amenazas de los dos bandos de que me van a denunciar y me van a cerrar la cuenta", agregó Delon.

Por último, al ser consultado sobre si prefiere Córdoba o Mendoza, el joven confesó que hace poco viajó a Mendoza y que "Malargüe me conquistó".

