Federico Pagano habla del futuro empresarial en Mendoza

View this post on Instagram

Hoy en #MendozAprende ud83dudca1u2063 A las 20hs te invitamos a adentrarte en el diu00e1logo con @federicomartinpagano , presidente del Consejo Empresario Mendocino y nuestro socialero @federicocroce. u2063 Hablaremos de la crisis econu00f3mica local fruto de la #pandemiau2063 ud83dudc49 u00bfHay diu00e1logo entre el gobierno y el empresariado?u2063 ud83dudc49 Charlaremos sobre medidas gubernamentales y sobre la visiu00f3n del u00e1mbito privado: u00bfQuu00e9 falta? u00bfCu00f3mo se sigue?u2063 u2063 ud83dudc49 Intentaremos hacer una radiografu00eda del estado actual de #Mendoza en el rubro del emprendedurismo y las Pymes. Conversaremos sobre alternativas posibles para ver u0026#34;la luz al final del tu00fanelu0026#34;.u2063 u2063 u00a1Te esperamos! u2063 @capacitamendozau2063 @paolaarcana