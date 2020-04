Amenazaron a la familia del segundo fallecido por Covid-19

Familiares del hombre de 73 años que falleció ayer por coronavirus en Mendoza denunciaron que son amenazados por vecinos de la víctima y temen que la situación escale. Además señalaron las deficiencias en los mecanismos de actuación previos a la internación del sujeto y sospechan sobre el verdadero origen del contagio.

Fernando Cascino, cuñado de la víctima que se convirtió en el segundo fallecido en Mendoza por Covid-19, explicó que "algunos vecinos de la zona donde vivía han empezado a armar grupos de Whatsapp bajo una psicosis muy grande, amenazando a la familia de mi cuñado tratando de decir que 'no pasen por esa casa' o que 'si se infectan es por culpa de ellos'".

"Son amenazas virtuales, difundiendo información incorrecta y en un tono bastante elevado. No estamos asustados pero sí precavidos teniendo en cuenta lo que está pasando en otros lugares donde han tomado represalias contra la gente que ha estado contagiada", añadió en conversación con el programa Sonría lo estamos filmando, de MDZ Radio.

Por otro lado, Cascino comentó que la víctima vivía solo en una casa, ya que su pareja no lo visitaba a causa de que la mujer había sufrido un accidente doméstico. "Nunca rompió el aislamiento ni salió de la casa. Desde que llegó de Mar del Plata el 3 de marzo, solamente salió un par de veces a buscar su vianda de alimento diario, y nuevamente uno o dos días antes que se dictara la cuarentena, luego su hija se encargaba de todo lo demás. De hecho, en dos oportunidades ella llamó al SEC porque mi cuñado sufría una diarrea y los médicos acudieron al domicilio para tratarlo, ya que no tenía síntomas por coronavirus", detalló.

Cabe recordar que el sujeto comenzó a tener problemas respiratorios en la noche del sábado pasado y fue internado de urgencia en el Lagomaggiore recién el lunes 30 de marzo, donde se le hizo el hisopado cuyo resultado llegó dos días después confirmando la infección de coronavirus.

Pese a tratarse de una persona encuadrada en los grupos de riesgo, nunca lo sometieron a los protocolos preestablecidos, sumado a que su nexo epidemiológico es bastante confuso, para su familia es un misterio cómo se contagió: "Me llama poderosamente la atención que los médicos que lo trataron por la diarrea no hayan tomado hisopado en ese momento, sabiendo que podía ser un síntoma, incluso fueron dos veces para que hicieran el procedimiento. No veo que el protocolo haya funcionado en este caso", comentó Fernando.

La familia del hombre fallecido tiene dudas y cuestiona la versión oficial que indica que se contagió en un viaje a Mar del Plata: "Volvió a principios de marzo y ninguno de los que viajaron con él presentaron síntomas. No hay sospechas, pero sí la duda de que algún médico que lo haya ido a atender a su casa tenga el coronavirus. Que sepamos el resultado después de su muerte, es algo extraño".

