Jorge Ripa: "¿Cuando pase el Covid-19, terminarán las otras pandemias?"

Lo que más nos preguntamos, es si el día después de ésta se terminarán otras pandemias.

Todo el mundo aporta algo, a cómo será el día después que salgamos de esta pandemia global. Dañados o muy dañados saldremos y sin duda, nada será igual.

De lo que estoy seguro, es que vendrá el fin de otras pandemias, que hemos venido soportando; la de la corrupción, la de los curros, la de la pillería, la de la avivada, la del "total dale no pasa nada". La pandemia del sigamos.

La nueva generación, seguramente tendrá los ojos más abiertos y no permitirá más desvíos. La nueva globalización, que ya no será más la de la aldea global del ganador local, dará paso a la total y completa digitalización, donde todo se hará más visible, aunque igual de cercano.

La generación de la digitalización mundial, es lo que viene, lo que tendrá valor.

Cuando se acuño allá por los 60 el término Aldea Global y luego el termino globalización, entre otras, la de las comunicaciones tecnológicas, estimuladas por la multiplicación de los medios electrónicos; vivimos lo que acontecía en cualquier lugar del mundo, como si lo viviéramos en nuestra casa. Vivimos de la misma forma, en el mismo momento y percibimos los hechos que nos parecen cotidianos, de un mundo distante, en espacio y tiempo.

La globalización nos envolvió, se transformó en la pandemia del ventajismo, nadie se preocupó más de la salud y de la seguridad. Se venía produciendo de forma acelerada una brecha económica, comercial y cultural de grandes proporciones entre países y comunidades desarrolladas y otras, a las que nos llamaban emergentes.

Y así nos agarró esta pandemia, que no distingue entre unos y otros. Y así seguirá por un tiempo ese efecto mariposa, ese que de un aleteo pasamos a un huracán, en muy escaso tiempo.

Ya no alcanza con nuestra resiliencia individual, ni grupal, ni la resiliencia empresarial, todo va aconteciendo tan de prisa, en un aventurado día a día, que no vemos, ni la crisis, ni las oportunidades, ni podemos predecir el día después.

Es que nadie sabe ni cuando, ni cómo termina o si vuelve el rebrote del aleteo de la mariposa. De lo que no hay dudas, es que después de esto, pasamos sin escala a la digitalización y para eso debemos prepararnos.

Por qué así como la globalización permitió un camino de apertura indiscriminado, desregulación económica y liberalización financiera, la era de la digitalización que viene, pedirá un cambio acelerado en la seguridad y fundamentalmente en los temas de salud, con mayores regulaciones.

Cuando allá por fines de los 90, visualizamos que para internacionalizarnos e incorporarnos a la globalización, el camino era el de los portales de comercio electrónicos, de los catálogos virtuales, de las rondas empresariales virtuales, los gobiernos siguieron el camino del ventajismo. Ya no era necesario desde los 90 el viajar y hacer turismo para hacer negocios. Ese curro, que hicieron tradición, del viajando para contactarse no era necesario, pero de eso vivían.

Era el turismo político – empresarial disfrazado. ¿Y hoy que van hacer, volver al pasado, copiar y pegar o van a entender y cambiar? El camino que debieron desarrollar, ya está hecho.

Si con la globalización no entendieron ni visualizaron los cambios (o quizás no les convenía verlos ni asumirlos frente al nuevo paradigma de la digitalización del mundo), la pregunta es... ¿qué van hacer? No podrán seguir ignorándolos, quedaran muy expuestos luego de esta pandemia, la nueva generación no se los permitirá porque tienen muertos y muchos sobre sus espaldas.

No van a poder seguir sin rendir cuentas de sus actos, no se trata de ir ahora en contra o en dirección inversa a la globalización, se trata de que la pandemia que llego les marque el cambio que no tuvieron en cuenta.

La pandemia no respetó fronteras económicas, ni étnicas, ni culturales, ni financieras, no respetó ni a la corrupción que engendraron.

El plan post pandemia es el plan de un cambio profundo de la política y de la economía. Lo que lleva a repensar la idea de cuatro pilares básicos del futuro: trabajo, producción, consumo y comercialización.

Sobre el último punto, la comercialización, es sobre la que más certezas tengo, aun con los cambios que sin duda se producirán, vamos a la profundización de lo que visualizábamos en el 2000 y el camino es la asociatividad empresarial internacional.

Los tres primeros, trabajo, producción y consumo, sufrirán grandes cambios, dando lugar a nuevos paradigmas en cada uno. El claro dominio de los servicios digitales, nos indicaran un nuevo rumbo. Profundos cambios en el turismo local y global; el comercio y emprendedores, diseño, manufacturas y todo trabajo y producción, serán revolucionados por el nuevo conocimiento digital.

Si ya el mundo arrastraba una gran insatisfacción de todos los sectores empresariales y profesionales, la pandemia potenció esa insatisfacción y va a exigir profundos cambios políticos y económicos. Es que los cambios ya no serán tan solo acelerados, serán revolucionarios. Más allá de tensiones, la nueva era digital lo hará sin violencia.

La pandemia de hoy y la pandemia de las pequeñas y muy selectivas élites económicas y políticas no podrán nunca más definir estrategias globales y no podrá nunca más maximizar beneficios en contra de los excluidos de siempre, la nueva generación digital, no se los permitirá.

Dr. Jorge Nelson Ripa

