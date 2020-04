"Rompió la cuarentena": la cuenta de Twitter que escracha a los infractores mendocinos

"Rompió la cuarentena" es un perfil de Twitter creado recientemente que se dedica a publicar evidencia de personas que no respetan el aislamiento social obligatorio en ocasiones que no tienen justificación alguna. En la mayoría de los casos, las fotos publicadas aluden a parejas y grupos de amigos que decidieron juntarse, pero que -inocentemente o no- publicaron contenido en redes que finalmente les terminó jugando en contra. Esta poco convencional forma de fomentar el respeto a las medidas implementadas para detener el contagio de Covid-19 y condenar socialmente a quienes infringen las normas, suele apuntar a adolescentes y jóvenes adultos.

1) Todos sabemos que es mentira y ponen la excusa de que hace rato está ahi

2) si esta "hace rato" igual rompió la cuarentena

3) que pase el siguiente boludo https://t.co/mB1TnpMhyM — Rompio La Cuarentena (@RompioLa) April 15, 2020

La mecánica consiste en enviar a través de la casilla de mensajes de la red social la evidencia recolectada, para que esta luego sea publicada de forma anónima. De esta manera se reemplaza el método oficial de denuncia sugerido por el gobierno provincial y se forma un nuevo procedimiento que ha despertado a toda la comunidad de jóvenes twitteros.

Por otro lado, diversos lectores de MDZ han manifestado su descontento con la la aplicación 148, puesta a disposición por el gobierno, expresando malestar por su incorrecto funcionamiento en algunas ocasiones que requieren denuncia inmediata.

Todos bancan el Twitter y se ríen hasta que tocan a uno de sus amiguitos jajaaj, no sean como esa gente — Rompio La Cuarentena (@RompioLa) April 16, 2020

Una vez más, las redes sociales vuelven a reafirmar su peso a la hora de exponer contenido que desata revuelo y condenas sociales. No obstante, ¿es necesario llegar hasta este punto para que la gente deje de ser egoísta con el resto de la población que con mucho sacrificio se ha quedado en casa? Decir sacrificio incluso puede sonar leve cuando se trata de gente que cada nuevo día no sabe cómo hará para llegar a fin de mes. Mientras tanto, algunos y algunas, no pueden procesar que lo que sucede es serio.