El extraño video de Bebe Contepomi que generó burlas

El periodista musical Carlos "Bebe" Contepomi fue duramente criticado en redes sociales luego de que se viralizara un video de su vivo con J Balvin en Instagram en el que se lo ve moviéndose frenéticamente y no pudiendo controlar su mandíbula.

Muchos usuarios especularon con que el periodista se encontraba bajo el efecto de alguna droga que le impedía controlar su cuerpo y que lo llevaba a realizar esos gestos ampulosos de manera involuntaria. "Bebe Contepomi es España y su mandíbula es Cataluña luchando por la independencia", fue una de las burlas que motivó el video.

Bebe Contepomi es España y su mandíbula es Cataluña luchando por la independencia. pic.twitter.com/Lsrgd1aAef — La Gorda Niembro (@lagordaniembro) April 16, 2020

Sin embargo, el periodista de TN se defendió y aseguró que el video está editado. "Cortan diez segundos, y yo, que tengo varios tics, me los vi todos. Rascada de pelo, boca, nariz, todo. Mi rascada de pelo es como de emoción y alegría. Está la mandíbula, como siempre, y también rascada de pómulo”, detalló Contepomi sobre sus gestos.

“Es divertido, pero de repente algunos se ponen la gorra y son muy violentos. Me chupa un huevo, pero a mi mujer, que le gustan las redes, me dice 'No leas mi amor''”, minimizó lo ocurrido el conductor, quien contó que el cantante Andrés Calamaro le escribió para solidarizarse con él.

“Si fuese verdad, tremenda la gorra de la gente. Igual parece que solo vieron falopa en las películas de Hollywood”, bromeó Contepomi al leer el mensaje que le envió Calamaro.