Anses: nueva chance para los rechazados al Ingreso Familiar de Emergencia

Anses comunicó hace algunas horas atrás que todos aquellos que se inscribieron al bono de los $10.000 y que tuvieron como respuesta "Solicitud denegada" tendrán una nueva chance para poder acceder a él. Esto se debe principalmente a que La Anses volverá a consider algunos casos que no fueron aprobados ya que no tenían registros de los recientes cambios en la situación laboral de los beneficiarios.

Es importante que respetes la fecha indicada para saber si podes acceder al beneficio. Realizá la consulta ingresando a https://t.co/PQSDuagZ5B#CuidarteEsCuidarnos #ArgentinaUnida pic.twitter.com/kPt2rg4cq5 — ANSES (@ansesgob) April 13, 2020

En tanto que si en la solicitud de ingreso te salió la palabra "denegada" podes efectuar un reclamo en la página de Anses www.anses.gob.ar, por vía mail en consultas@anses.gov.ar o por teléfono al *130. De esta manera la entidad pública volverá a analizar la situación del inscripto para ver si puede acceder al Ingreso Familiar de Emergencia.

Por su parte y para tener en cuenta las personas que pueden acceder al bono de los $10.000 son aquellas que son trabajadores y trabajadoras informales, además de los monotributistas sociales, como así también los de categorías A y B. Otro dato muy importante a la hora de solicitar la revisión de ingreso al IFE es que en el grupo familiar no tiene que haber una persona que reciba ingresos por un trabajo en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones o planes sociales.

Todos los trámites de ANSES son gratuitos y no requieren de gestores. No estamos enviando personal a domicilio, ni solicitando datos bancarios por teléfono. Si conocés una situación como esta, denunciala. Es por tu seguridad y la de todos #CuidarteEsCuidarnos #ArgentinaUnida pic.twitter.com/5q3v1UmVZE — ANSES (@ansesgob) April 12, 2020

Por otra parte para aquellas personas que sí fueron aprobadas por el Ingreso Familiar de Emergencia empezarán a cobrar el bono a partir del próximo 21 de abril siempre y cuando tengan registrada la cuenta bancaria, mientras que para aquellos que no tienen cuenta y que cobrarán por otros medios será a partir del 6 de mayo.