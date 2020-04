Sin atención por ventanilla y con turnos: mañana abren los bancos

Los bancos reabrirán sus sucursales a partir de mañana, aunque la atención estará limitada a clientes con turnos sacados de manera previa y sin admisión de operaciones que se realicen por ventanilla, a excepción del pago a jubilados y pensionados que podrán cobrar sus haberes en efectivo según el cronograma establecido por la Anses.



La decisión de una reapertura parcial de las sucursales, aunque con horario extendido, fue tomada por el Banco Central el pasado lunes, como una forma de evitar aglomeraciones de gente pero, al mismo tiempo, reactivar algunas operaciones necesarias para el normal funcionamiento de las entidades.



La nueva modalidad de atención exclusiva con turnos programados se extenderá, en principio, hasta el viernes próximo, por lo que las personas que necesiten ir a al banco deberán gestionar un horario personalizado de manera previa.



El trámite podrá hacerse a través de las páginas web de los bancos o las cuentas de home banking de los clientes, en donde sólo será necesario completar los datos personales (DNI/CUIL y correo electrónico) y la sucursal de preferencia (en base a la ubicación del cliente) para obtener el turno.



Los días para solicitar atención estarán definidos por el último número del DNI, para personas humanas, o del dígito verificador CUIT, para representantes de empresas, de la siguiente manera: el lunes 13, los documentos terminados en 0 y 1; el martes 14, en 2 y 3; el miércoles 15, en 4 y 5; el jueves 16, los terminados en 6 y 7; y el viernes 17, en 8 y 9.



"El comprobante del turno gestionado previamente servirá como permiso de circulación y se solicitará para ingresar al banco", informó el Central, ante la probabilidad de que se extienda la cuarentena y sea necesario contar con permisos para circular por la calle.



Las operaciones que podrán realizarse los próximos días son la suscripción de documentación para gestionar la apertura de cuentas, nuevas tarjetas de crédito o débito, préstamos o garantías; la entrega de chequeras; pedir asesoramiento en general para la gestión de claves u otros productos; y operatorias con cajas de seguridad, entre otros.



No se podrá acudir a los bancos para realizar operaciones como el pago de impuestos o servicio por ventanilla; extracciones o depósitos de dinero o cheques por ventanilla; o transferencias.



La medida no aplicará a jubilados y pensionados que tendrán habilitado la posibilidad de cobrar por ventanilla sus haberes según el cronograma fijado por la Anses, de acuerdo con el último número de documento.



Para todos los clientes, los bancos darán atención entre las 10 y las 17 en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, mientras que otras jurisdicciones se ampliará en dos horas el horario habitual de cierre.



De cara al fin de semana largo por los feriados de Semana Santa, el Banco Central reforzó las medidas destinadas a garantizar la distribución de efectivo y recordó a las entidades crediticias que los cajeros automáticos deben contar con la provisión de billetes para atender la demanda de la gente.



También recordó que está suspendido hasta el 30 de junio el cobro de comisiones y cargos para toda operación realizadas en cajeros automáticos (extracciones, depósitos, consultas), sin importar la entidad y la red utilizada, y si la persona es cliente o no.



De este modo, las personas que necesiten contar con efectivo podrán extraerlo de cajeros o puntos de extracción extrabancarios -como supermercados y/o farmacias- en los que no deberán pagar ningún tipo de recargo.



Adicionalmente, el límite de extracción diaria por cajero se elevó a $15.000 en cualquier banco, con independencia de si se es cliente o no del banco o la red de cajeros en la que se está operando.