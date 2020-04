CABA decidió el uso obligatorio de tapabocas a partir del miércoles

El Gobierno porteño dispuso el uso obligatorio, desde el miércoles próximo, de dispositivos de protección que cubran "la nariz, la boca y el mentón" de las personas en la Ciudad de Buenos Aires cuando permanezcan dentro de locales comerciales y oficinas de atención al público así como al circular a bordo de medios de transporte en una medida que busca evitar contagios de coronavirus.



La decisión fue adoptada esta noche durante una reunión por videoconferencia encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, con el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el resto del Gabinete.



La medida comenzará a regir a las cero hora del miércoles 15 de abril y establece "el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad".



Y recomienda la utilización de este tipo de dispositivos "en cualquier otro ámbito o lugar" diferente a los contemplados en la resolución, por ejemplo, la vía pública.



"Toda medida que podamos tomar para evitar la propagación del virus la vamos a tomar", aseguró Larreta durante la videoconferencia, según informaron fuentes del Gobierno porteño.



El jefe de Gobierno remarcó que "dos de cada tres personas que tiene coronavirus no presenta síntomas, pero igual contagia. Para evitarlo todos tenemos que actuar como si tuviésemos el virus, usando tapabocas cuando salimos de casa".



Por otro lado, la Resolución prohíbe "la comercialización, en el ámbito de la Ciudad, de los barbijos N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio".