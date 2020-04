Autora de 'Pandemia, virus y miedo' a MDZ: "Nuestra esencia no cambiará"

Mónica Müller, médica y escritora, autora del libro Pandemia, virus y miedo (2010) - acaba de ser reeditado para abarcar la actual pandemia de Covid-19-, fue entrevistada por Uno Nunca Sabe, y no se mostró muy convencida de la hipótesis de que con esta pandemia hay un antes y un después en la vida de los argentinos. Según la autora, no es tan así, ya que "no va a modificar nuestra esencia".

"Estudié mucho la gripe española del año 1918 por la falta de información que había y en el año 2003 había anuncios de que iba a ocurrir una nueva epidemia de gripe, posiblemente a partir de los virus de gripe aviar y combinada con virus de mamíferos. Y prácticamente se podía seguir toda la trayectoria hasta que ocurrió", relató la especialista.

Explicó que hay algunas similitudes entre la gripe española de 1018 y la del año 2009. El virus es prácticamente el mismo y el origen es el mismo. Eso se supo al realizar las autopsias de cuerpos de la década del 20 y se pudo comprobar que el virus era el mismo del H1N1, que reapareció en el 2009. Otra similitud que compartían ambas epidemias es que atacaba a personas jóvenes y niños.

"El coronavirus pertenece a otra familia de virus, de la familia de los sars. Los virus se recombinan y son capaces de mezclar componentes aviares de mamíferos y humanos. Eso se confirmó con el virus H1N1", dijo Müller al referirse a la actual pandemia.

La especialista también habló sobre las conductas asociadas al miedo, la xenofobia y la paranoia, que se deben a nuestra naturaleza. "El gran error es creer que somos racionales. Nuestro cerebro primitivo es el de un primate y en las situaciones de pánico aflora ese comportamiento", explicó.

"Me encantaría poder creer que esto nos va a cambiar. Algunos hábitos se van a modificar, pero no creo que nuestra esencia cambie. Va a servir para que mucha gente reflexione sobre sus conductas y sentimientos. Al igual que muchos gobiernos se van a replantear las medidas que han tomado", reflexionó Muller.

"La globalización que hay hoy nunca existió en las pandemias anteriores. La situación económica va a ser muy difícil de remontar en todo el mundo", concluyó la autora.