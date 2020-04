El hombre que está solo y reza: la atípica semana santa en El Calvario

Paso cansino hasta la próxima estación. Se arrodilla y reza. Así catorce veces hasta que termina el Vía Crucis. Carlos Valdez "escapó" del aislamiento por primera vez en dos semanas.

Lleva encomendados pedidos y agradecimientos de su esposa, con quien siempre iba hasta El Calvario, en Godoy Cruz. Tiene 80 años y es un hombre solo en la calle que reza. "Tenemos que pedir ayuda para que esto termine; lo de la pandemia", dice al terminar el recorrido y antes de volver a Maipú. "Antes siempre veníamos caminando, ahora no se puede. Siempre pedimos por trabajo y salud. Pero ahora es por todos", recuerda.

A diferencia de la imagen habitual, en El Calvario hay soledad. Algunas personas pasan, se persignan y siguen. Una impronta de la nueva vida que tiene Mendoza y el mundo, en modo introspectivo. "En mi casa estamos encerrados. Somos tres. Hay que cumplir todo lo que nos dicen. Ahora salí porque vengo siempre, somos muy creyentes. Vamos a salir". dice Carlos.

Algo similar le pasa a Susana. La mujer llega con lágrimas en los ojos. Toca la imagen de Jesús; se persigna y se va. "Estamos muy mal porque no podemos ver a nuestra familia", explica. Ella vive sola con su esposo, ambos jubilados, y hace casi un mes que no ve a sus hijos y nietos. Uno de sus hijos es policía y trabaja todos los días. Otro tiene un problema de salud y por eso la mujer se emociona. "Es muy triste lo que nos pasa. No puedo verlos y acompañarlos. Estamos los dos solos", dice la mujer, que también llegó desde Maipú.

La iglesia católica se adaptó al aislamiento y por eso todas las celebraciones se hacen a distancia. Hoy a partir de las 20.30. estará disponible en Youtube y Facebook la "Santa Misa de este Jueves Santo", presidida por el obispo de Mendoza Marcelo Colombo. (https://youtu.be/Z57VP80Td-A).