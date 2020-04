Curva del coronavirus: Argentina vs países que hacen más test

El servicio Worldmeters.info es una de las fuentes informativas del mapa mundial de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins. Uno de los indicadores que utiliza para registrar la evolución de la pandemia en el planeta es la cantidad de test por millón de habitantes.

Según este registro, las naciones con mejores registros en el mundo son, en su mayoría, países pequeños, de hecho las Islas Malvinas aparece en el lugar 6º, con 137 test realizados para una población total de 3.300 habitantes, 5 casos registrados y ningún fallecido.

En los lugares 4 y 3, dos naciones pequeñas, Luxemburgo (27.521 test, 3.115 casos y 52 fallecidos) y Gibraltar (1.511 test,123 casos y ningún fallecido), respectivamente. La única nación no pequeña de las primeras cinco con mayor cantidad de test por habitante es Emiratos Árabes Unidos (en el lugar 3), que con 9,5 millones de habitantes y 593.095 test realizados (59.967 por millón de habitantes) registra 2.990 casos y 14 fallecidos.

Argentina, con una población equivalente al de Emiratos Árabes Unidos multiplicado por 4,6 lleva realizados 14.850 test (casi 40 veces menos que Emiratos Árabes). Antes de comparar los datos de Argentina respecto de la nación mediana con más test por habitantes en el mundo vale aclarar que ambos países -como es conocido- presentan realidades económicas distintas: 10 mil dólares de deuda per cápita en Argentina contra 7,9 mil de Emiratos Árabes; déficit (% del PBI) de -5,23 en Argentina y -1,42% en EAU. Y un gasto público en salud per cápita de 711 dólares (Argentina) vs 959 dólares (Emiratos), según el portal Datosmacro.

De aquí se destaca lo siguiente: Argentina registra más muertes por millón de habitantes que Emiratos Árabes, a la vez que -por la gran diferencia en cantidad de test por habitantes- Emiratos Árabes exhibe una gran cantidad de casos positivos por día, con relación a la Argentina.

Y un dato que aparece en esta comparación: la amplia diferencia entre pacientes con condición crítica y grave (Argentina, 96 veces más que Emiratos Árabes) y pacientes con coronavirus (active cases), con casi el doble de infectados en Emiratos Árabes respecto de Argentina.

Es decir, el país más poblado con más test por habitante registra más infectados -el doble- que Argentina, y muchísimos menores casos de pacientes críticos o graves. Sólo como hipótesis, los test pueden detectar la enfermedad en una instancia que le da suficiente tiempo a los tratamientos médicos para reducir la cantidad de pacientes complicados. Al menos en este caso es así.

Para más información consultar en la web de Worldmeter.info.

Los test por millón de habitantes distribuidos en continentes

Curva del coronavirus: Evolución de casos por día de Argentina vs las naciones con más test en proporción a los habitantes.

Islandia (11 pacientes críticos o graves, 6 fallecidos)

Emiratos Árabes Unidos (1 paciente crítico o grave, 14 fallecidos).

Noruega (6701 pacientes críticos o grave, 108 fallecidos).

Alemania (4895 pacientes críticos o grave, 2529 fallecidos).

Argentina muestra una relación más pareja entre fallecidos y pacientes graves (79 y 96, respectivamente), que el resto de las que aparecen en esta muestra y que integran el lote de los que más test por habitantes realizan. Por otro lado, en todos los casos, estas naciones presentan -en grados diversos- una tendencia hacia el amesentamiento.

Podés recorrer más países y compararlos con Argentina haciendo clic aquí.

Últimos datos

En Mendoza: ver comunicados del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

En el mundo: ver último reporte de la Organización Mundial de la Salud.

En Argentina: último boletín del Ministerio de Salud de la Nación..

Datos y mapas sugeridos

Impacto del coronavirus en el mundo. Nextrain. A diferencia de los mapas que existen sobre la evolución en tiempo real del coronavirus, éste particularmente presenta información para virólogos, cienfíticos y funcionarios de la salud pública.

Infodemics Observatory. Comune Lab. Más de 100 millones de mensajes en la web sobre coronavirus para comprender el sentimiento colectivo, la fiabilidad de las noticias y el grado en que los robots sociales están influyendo con los fake news, entre otros..

Directorio de Datos Visualizados - Datawrapper. Más de 20 interactivos de gráficos, mapas y tablas, con los últimos datos del Coronavirus..