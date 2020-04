Consejos necesarios: los errores más graves a la hora de usar un barbijo

A pesar de que oficialmente no es obligatorio usar barbijo a la hora de salir a la calle, cada vez se está extendiendo más el uso de estas mascarillas para evitar el contagio de coronavirus, en medio de una pandemia que preocupa al mundo.

De todas maneras, hay mucha preocupación también por las malas prácticas a la hora de usarlo, lo que lleva a que pierdan su efectividad.

Una usuaria de Twitter identificada como "kwinny" (@kwinnyk) compartió en un hilo consejos para utilizar de manera correcta el barbijo, y evitar así un aumento en la posibilidad de contagio de Covid-19.

SOBRE EL USO DE LAS MÁSCARILLAS/BARBIJOS HECHOS EN CASA:

De nada sirve usarlos si no se usan correctamente, muchas veces no usarlos correctamente aumenta el riesgo de contagio.

Va hilo sobre los NO? y los SI? sobre el uso de máscaras y barbijos.

Tengan a bien leer y compartir: — kwinny (@kwinnyk) April 9, 2020

Algunos de los consejos fueron: no utilizar la mascarilla por debajo de la nariz, no acomodarla con las manos, no bajarla para después volverla a subir y quitársela agarrándola por detrás de las orejas, no por delante de la boca.