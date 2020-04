El 54% de los accidentes infantiles ocurren en casa

Si bien todos hemos modificado nuestros hábitos para adaptarnos al necesario confinamiento, existen grupos de población que lo han hecho en mayor medida. Es el caso de los niños, cuya infancia ha quedado interrumpida por esta clausura, clave para proteger la propagación del virus. Sin embargo, la cuarentena puede implicar otros riesgos para los más pequeños: y es que según los datos que maneja el comparador Acierto.com, más de la mitad de los accidentes infantiles ocurren en casa.



En términos más amplios, al año tienen lugar alrededor de dos millones de accidentes domésticos. Ocurre uno cada 24 segundos. Los que más ingresos ocasionan a los pequeños son las caídas –desde la cuna, el cambiador, muebles, escaleras–. En concreto, 2 de cada 5 accidentes infantiles se producen de esta manera. También son frecuentes los golpes y tropiezos (especialmente durante los primeros años, cuando empiezan a gatear y a dar sus primeros pasos), las intoxicaciones, quemaduras, la asfixia y los atragantamientos (por este orden).

Qué zona de la casa es más peligrosa

En cuanto a las zonas de la casa más peligrosas, la cocina se postula como la gran protagonista. No podemos perder de vista tampoco el baño, sobre todo si tenemos en cuenta que el número de ahogamientos infantiles en España se ha duplicado en los últimos cinco años. Y aunque son más propensos de las épocas estivales y del exterior, no podemos perder de vista a nuestros pequeños en la bañera, en ningún momento.



Por otra parte, la edad más frecuente de consulta hospitalaria por accidente es la que abarca de los dos a los tres años. Aunque son los menores de cinco años los más perjudicados. Otros factores que influyen en estos accidentes son el azar (50% de los casos), los descuidos(19%), la imprudencia (17%), y la intervención de una segunda persona (5%).



Por fortuna, contar con un seguro de salud para niños resulta de gran ayuda en estas circunstancias. De hecho, son muchas las compañías que cubren a los menores de 10 años. Algunos lo incluyen en la póliza familiar y otras permiten contratar un seguro de salud específico para ellos –depende de distintos factores, de la edad del pequeño, etcétera–. Además, la mayoría cuentan con asesoramiento telefónico 24 horas, ideal para salir de dudas ante determinados casos.

Otros percances con niños en casa

Más allá de los accidentes, existen otro tipo de incidentes que podrían incrementarse durante estos días. Estamos hablando de percances que ocasionen dentro del domicilio fruto de los juegos, un despiste, etcétera. Aquí es cuando actúa la cobertura de responsabilidad civil familiar de los seguros de hogar.



Esta se responsabilizará en caso de que el pequeño, por ejemplo, tire un juguete por la ventana que ocasione un daño, deje el grifo abierto en el baño con el tapón puesto, juegue al balón e impacte sobre las ventanas del vecino, etcétera.

Recomendaciones para un hogar seguro con niños

Por fortuna, la mayoría pueden evitarse si tomamos las medidas adecuadas. En primer lugar, evitaremos dejarles solos, especialmente en el baño o la cocina. Los resbalones en la bañera pueden ser tremendamente peligrosos, así como la combinación de aparatos eléctricos y agua. En el caso de la cocina se encuentra sembrada de utensilios y productos tóxicos a su alcance.



Limitar con barreras físicas los accesos a otras zonas peligrosas, no dejar a la vista objetos pequeños –monedas, pilas, caramelos y demás–, proteger los enchufes y alargadores y usar con cuidado las estufas, hornillos, y radiadores también será clave. Acierto.com también señala que no podemos olvidar guardar las medicinas, cosméticos, geles y productos de limpieza en lugares altos e inaccesibles.



Los expertos recomiendan gatear por la casa a su misma altura para detectar y eliminar riesgos potenciales, poner topes en las puertas para evitar que introduzcan sus dedos en los ángulos y se lesionen, e incorporar protecciones acolchadas en las esquinas de los muebles.



En el caso que nos ocupa y especialmente si tenemos que salir de casa para ir a trabajar a pesar de la crisis del coronavirus, es recomendable extremar las medidas higiénicas. Sobre todo en superficies de acero inoxidable y plástico, donde más resistencia muestra el virus. No obstante, hay que tener en cuenta que la principal vía de contagio del Covid-19 es la respiratoria, no las superficies contaminadas.