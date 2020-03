Famosa vidente mendocina dice que no volverá a ayudar a la Policía

Verónica Contreras De Los Santos jura que puede comunicarse con los muertos. Eso sí, aclara que no es adivina ni hace magia. Lo de ella es "percibir" cosas: luego le tira esos datos a la Policía. A veces da la impresión de que la pega, y otras veces las familias de las víctimas la terminan odiando. Quizá por eso De Los Santos decidió "no volver a ayudar a la Justicia por un tiempo".

"Comunico por este medio que este año no colaboraré con la Justicia ni familias de ningún desaparecido", anticipó recientemente en su cuenta de Facebook.

"Mi trabajo es impagable"

"Como mi trabajo vale y es muy caro, impagable, este año lo dedicaré a estudiar", agregó antes de rematar: "y estoy orgullosa de ser la clarividente que más aciertos ha tenido en la Argentina".

A ciegas: Verónica asegura que lleva 34 años esclareciendo crímenes.



Amigos y enemigos

De Los Santos se hizo famosa a partir de sus comentarios sobre casos como el de Johana Chacón, una niña desaparecida el 4 de septiembre de 2012 en Lavalle. Aquella vez, la malargüina anunció que la chica había fallecido y que su cadáver estaba en la última finca donde la vieron con vida. El avance de la pesquisa no confirmó su tesis, pero tampoco la desmintió.

También tuvo traspiés. El 28 de septiembre de 2008, Sofía Herrera (3) visitó un parque de Río Grande (Tierra del Fuego) con sus padres. En un momento, la chiquita desapareció misteriosamente: los investigadores todavía no saben qué le pasó. Contreras de los Santos, en cambio, empezó a repetir que ella sí conoce la verdad. "La mataron sus familiares -señaló-. La tienen enterrada en el patio de su casa. Busquen ahí".

Contreras fue demandada por los padres de Sofía.

Tanto insistía De Los Santos, que hasta se concretaron excavaciones en el domicilio de los Herrera, aunque sin resultados. A raíz de esta acusación, los padres de la nena -María Elena Delgado y Fabián Herrera- demandaron a Verónica. En la denuncia sostenían que la supuesta clarividente los amenazaba e incluso que se sentían asustados porque había "personas extrañas" merodeando cerca de la casa donde viven.

—Confiesen lo que hicieron— retrucaba De Los Santos.

A raíz del conflicto, se le hicieron estudios psicológicos a la vidente. ¿Qué dijeron los peritos? La declararon inimputable por considerar que padece un "cuadro de psicosis". Igual la mujer defiende sus habilidades. "Videntes somos todos (...) Ver lo que les pasó a muchos muertos es natural para mí, así como saber cuándo las personas mienten".

Entre haters y admiradores, entrevistas de la prensa y extraños comentarios, la señora del triángulo en la frente mantiene su pulso en las redes. Publica todos los días, comenta, comparte noticias. Hace poco matizó su aparente retiro con una excepción: "solo me ofrezco a ayudar a la familia de Marito Salto". Se refería a un niño de Santiago del Estero que fue asesinado en lo que -según las hipótesis- puede haber sido un ritual satánico. "No aceptaré ningún otro caso, salvo que me llame la Fiscalía", avisó De Los Santos.