Desde Israel: "Tenemos un desarrollo primario de una vacuna contra el coronavirus"

En los últimos días se hizo pública una noticia de que Israel "desarrolló" (lo que quere decir que ya está elaborado) una vacuna contra el coronavirus, lo que ha generado esperanza en la sociedad, mientras la epidemia sigue avanzando, a pesar de que se está controlando mejor en China, el país con más contagiados y fallecidos por esta epidemia.

Sin embargo esto no es así, ya que si bien Israel está desarrollando una vacuna contra el coronavirus, aún falta muchas etapas de desarrollo para su uso. Gabriel Weber es director del Departamento de Infectología del Hospital Carmel en Haifa, Israel, y explicó a MDZ Radio de qué se trata esta vacuna, cuándo podría estar lista y cómo es el paso a paso para desarrollar una vacuna.

¿Hay vacuna o no hay vacuna? La situación ahora. "Yo no creo que estemos tan cerca (de una vacuna de coronavirus). Tenemos un desarrollo primario de una vacuna desarrollada para otro tipo de coronovirus, que atacaba a las aves y no a los humanos. Ahora se trata de desarrollar una vacuna para los humanos. Se han hecho pruebas preclínicas, todavía tienen que pasar pruebas en humanos y animales, para recién aplicarlo en forma masiva en la sociedad. No creo que sea rápido".

En 3 ó 6 meses podría haber una vacuna. "Ahora está probado en aves de corral. Después tienen que hacerse pruebas en otros tipos de animales para que sea efectiva y segura, y que no provoque secuelas o problemas generadas por la misma vacuna. En casos urgentes como éste se pueden hacer estudios más rápidos, pero en cantidades suficientes. Y el desarrollo completo puede llevar años. En este caso se pueden acelerar algunos procesos y tener una vacuna en 3 ó 6 meses. En este momento el esfuerzo se está poniendo en el aislamiento de los pacientes".

Con 3.015 muertos, China es el país con más casos registrados y fallecidos; le sigue Corea del Sur (6.088 casos y 35 muertos), Italia (3.858 y 148, respectivamente) e Irán (3.513 infectados y 107 fallecidos).

En América Latina hay 4 casos registrados en Chile, otros 4 en Brasil, uno en Argentina, 5 en México y 13 en Ecuador.

Si bien la relación entre contagiados y fallecidos es amplia, en Filipinas no es así: hay tres casos registrados y un fallecido.