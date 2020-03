El tutorial ultrapunk para aprender a tocar la guitarra sin expectativas

"Si sos carnicero y te cortás tres dedos con una sierra, todavía te quedan dos: ¡vos podés tocar la guitarra!", explica el poliartista Agu Grego en un video que lanzó durante estos días de cuarentena. Se trata, básicamente, de un instructivo para sorprenderse ante todo lo que puede aprender quien se ponga seis minutos frente a la pantalla.

El tutorial se llama Aprendé a tocar mal la guitarra (pero bastante fácil y sin expectativas). Como un fruto colgando del semipodrido árbol del punk, Agu no se enreda en tranqueras culturales y desanda, en un pispás, un camino para treparse al arte con lo que hay. En ese sentido, sigue la línea desenfadada de su tira Tan largas pestagnas, su grupo de cine Humus y su banda de rock Leuda.

No importa si no se entiende todo. Tampoco si la lógica del método parece dudosa. "No sé por qué esto es así. Yo no fui el que inventó la guitarra", se ataja Grego, cultor de un arte que no pide permiso. Ahí va el tutorial:

Y de yapa, compartimos aquí una de las últimas tiras de Agu: