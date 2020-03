Anses: se dieron a conocer las fechas para el cobro de los $10 mil

Alejandro Vanoli, titular de la Anses, confirmó este lunes que la fecha para el pago de los $10 mil por el Ingreso Familiar de Emergencia se dividirá en dos. Primero será el turno para las personas que tengan la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo. Luego lo podrán adquirir los demás beneficiarios.

Si bien todavía falta que varias personas se terminen de inscribir, este martes es el último día, Vanoli indicó que el viernes 3 de abril cobrarán las personas que sean beneficiarias de la AUH y por embarazo.

Para los trabajadores en la informalidad, no registrados, y monotributistas en categorías "A" y "B", que no tengan otro ingreso la fecha de cobro, será el 15 de abril.

También podrán solicitarlo personas que estén desempleadas o trabajen en casas particulares. Se estima que este bono lo cobrarán alrededor de 3,5 millones de trabajadores.

Según Santiago Fraschina, gerente general de la Anses, el funcionario, aunque inicialmente "se había hecho un cálculo de 3,6 millones de familias, después de uno o dos días (concluida la preinscripción) habrá un cruzamiento de datos para ver si en el grupo familiar no hay alguien en relación de dependencia o monotributiasta con categoría C o superior o que reciba otros ingresos".



Luego, agregó Fraschina, se harán también con la AFIP "análisis socioeconómicos patrimoniales y a partir de eso ver cuántos de los preinscriptos están en condiciones de recibir el IFE, lo cual se publicará en la página de la Anses".



El funcionario dijo que recién entonces se podrá hacer el cálculo definitivo sobre el costo del conjunto de ayudas concedidas, y destacó el aporte del Estado nacional al recordar que el organismo "se financia no sólo con aportes y contribuciones, sino en gran parte con coparticipación de impuestos específicos".