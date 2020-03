Video: Coronavirus, desde adentro de un hospital de Italia

Con más de 10 mil muertos, Italia es el país del mundo más golpeado por el Covid-19. En la última semana, Mdz Radio entrevistó a un cordobés que se desempeña como enfermero de una clínica de Milán, quien logró describir lo que hoy se presenta como el peor escenario de la pandemia del Coronavirus. El siguiente video rescata momentos de la entrevista realizada por el programa No Tan Millennials.

Esto dijo:

"Un grupo de los que se internan por Covid-19 va con un problema respiratorio. Una vez que aumenta ese problema respiratorio termina en una pulmonitis y es muy difícil tratarlo. Ninguno de los pacientes que entran a terapia intensiva sale con vida. No hay vacunas ni hay tratamiento para todo esto".

"Por 12 horas trato de no comer ni al baño. A las 6 horas me saco el barbijo y tomo agua. Cuando salgo de ahí me baño y me cambio todo y cuando llego a casa me vuelvo a bañar. Dentro de mi casa vivo en una habitación con un baño y mi familia, en el resto de la casa".

"El otro día se murieron dos chicas, una de 17 y la otra, de 23, sin ningún tipo de patología. Ustedes (en Argentina) tienen la posibilidad de ver esto: con la cuarentena es mejor estar aburrido en casa que internado en el hospital".

