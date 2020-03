Tiene coronavirus la directora del principal hospital de Chaco

Chaco se ha convertido en una de las provincias de Argentina más afectadas por el coronavirus. En las últimas horas, se confirmó que la directora del hospital Julio Perrando de la ciudad de Resistencia, Nancy Trejo, dio positivo por la enfermedad y se sumó a la lista de 13 profesionales de la salud que trabajan en el hospital y también están infectados. El nosocomio en cuestión es el hospital público más importante de la provincia.

Tras el resultado positivo, Trejo se encuentra aislada en su casa y en buen estado de salud. “Está asistida a nivel ambulatorio y apenas sintió malestar se aisló, tal como ocurrió con todos los trabajadores del hospital que dieron positivo”, indicaron fuentes provinciales.

En diálogo con medios locales, la doctora contó que el miércoles sintió un leve dolor de cabeza y, al llegar a su domicilio, acordó con el resto de las autoridades del Perrando tomar muestras e inmediatamente comenzar con el aislamiento preventivo. Ayer, le confirmaron que padece la enfermedad. "Estoy sin fiebre, asintomática, y en muy buen estado general”, contó Trejo.

“En el hospital, en todo momento hemos tomado precauciones y seguido las normas de bioseguridad; no he tenido contacto estrecho con algún caso conocido anterior y sí he recorrido todos los servicios de manera permanente, manteniendo trato directo con los otros profesionales que hoy están enfermos”, explicó Trejo.

La situación del Perrando frente al coronavirus es bastante complicada. Ayer, mientras le informaban a la directora del hospital que estaba infectada, la ministra de Salud, Paola Benítez, indicó que dos médicas de la misma institución también dieron positivo por coronavirus.

La titular de la cartera de Salud señaló que del total de casos, 15 refieren a antecedentes de viajes al exterior y 48 de contacto estrecho. “Es importante destacar que al momento, hay 266 casos negativos de las 444 muestras analizadas: 330 realizadas en Instituto Malbrán y 114 en el Hospital Perrando”, detalló la ministra.

El virus comenzó a circular dentro del sanatorio luego de que una de sus médicas se contagiara durante un retiro espiritual durante el 7 y 8 de marzo junto a unas 40 personas. “Se hizo el seguimiento epidemiológico y se comprobó que a ese evento asistieron personas que después dieron positivo”, indicaron desde el gobierno provincial.

Además de Trejo y las dos médicas anunciadas ayer, se cuentan al menos otros diez trabajadores contagidos, entre ellos, la jefa de los consultorios externos del Perrando. De acuerdo con la propia directora en declaraciones a medios locales el martes pasado, seis médicos, un bioquímico, dos enfermeras y un empleado administrativo dieron positivo.