"No puedo fumar solo" y otras insólitas excusas para zafar de la cuarentena

“Señor, es que no puedo fumar solo”, le dijo el joven. Al policía no lo convenció el argumento, porque, además, estaba fumando marihuana. El final fue cantado: los dos jóvenes amigos terminaron imputados por violar el aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno para prevenir.

Esa y otras insólitas excusas son las que usan muchos mendocinos para intentar salir de sus casas sin ser imputados por violar el artículo 205 del Código Penal, un delito que se ha convertido en el más recurrido por la policía y la justicia de Mendoza. Tanto, que ahora hay otro problema: cómo hacer que el Poder Judicial aborde esa demanda de justicia. Es que como son causas penales, hay que comenzar un juicio. En ese sentido, analizan cómo hacer audiencias en período de cuarentena y sin saturar el sistema. Por eso podrían agrupar los casos por similitudes.

Como sea, las consecuencias son iguales y graves: a todos los imputados les quedará el registro en el certificado de antecedentes, cuestión que les complicará conseguir empleo o realizar trámites.

Pero hay un fenómeno que analizan en Tribunales: las estrategias disuasivas no funcionan y nadie comprende bien por qué. Ya hay más de 1200 imputados y la curva crece. Es decir, más allá del espíritu transgresor, puede haber algo más. “El encierro”, aseguran. Creen que el encierro genera otros problemas por los que muchos se arriesgan igual.

El ministro de Seguridad, @rlevrino, junto al jefe de la Policía, Roberto Munives y el comandante de Gendarmería Alfredo Ortiz, sobrevolaron en helicóptero la ruta nacional 7 hasta el arco de Desaguadero, para garantizar el cumplimiento del aislamiento obligatorio. pic.twitter.com/32ZDYlbz22 — javiergarciav (@javiergarciavi) March 24, 2020

Excusas o argumentos

Entre los casos frecuentes hay varios que argumentan “agotamiento”. No de trabajar, sino de estar encerrados. “Salí a tomar aire”, explicaron varios. Uno de ellos, por ejemplo, fue el de un trabajador de la salud que no fue imputado, aunque estaba fuera de su horario de trabajo. “El hombre había trabajado doce horas, volvió a la casa y se sumó el estrés familiar. Salió a tomar aire y lo detuvo la policía”; contaron desde Tribunales. Por eso analizan cómo puede afectar el encierro para evaluar con qué rigor aplicar las imputaciones, si hay atenuantes o no.

Pero entre los argumentos imposibles de tomar como serios hay varios. Hubo cinco amigos, por ejemplo, que fueron a comprar un asado y se autodelataron. Primero, por ir a comprar todos juntos. Segundo, porque planificaban un asado en comunidad, cosa prohibida.

Las “juntadas” en las esquinas para tomar cerveza o simplemente charlar son otro de los motivos frecuentes de detención. Las familias que van al supermercado es otra constante. La autorización para salir a comprar es para que “una personas por familia” lo haga. Y no en grupo. Es común ver a niños acompañando a los padres.

El otro fenómeno tiene que ver con los jóvenes que se exponen por demás. La mayoría de los imputados son jóvenes.

El problema es que quienes no cumplen la cuarentena tienen una causa penal que luego figurará en el “certificado de Antecedentes Penales (CAP)”, un documento que es solicitado en cualquier trabajo y también en trámites oficiales, como para sacar el carnet de conducir profesional.

La mayoría ha sido imputado por violar el artículo 205 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Es un delito excarcelable, pero que cuenta como antecedente y, por eso, en caso de tener otras contravenciones puede llevar a que la persona quede detenida.