Murió un argentino que contrajo coronavirus en Italia

Un argentino de 53 años, identificado como Mario Gustavo Mallo, murió en Italia al contraer el coronavirus y no poder recuperarse de los síntomas. Mallo vivía hace muchos años en la ciudad de Milán, una de las zonas más afectadas por la pandemia que tiene en vilo al mundo.

Mallo, apodado "Checha" por sus amigos, trabajaba hace varios años en el rubro gastronómico en el país europeo. La familia del hombre manifestó su dolor y lo despidió en redes sociales.

Su primo, llamado Pol Rojas, escribió en Facebook: "Ayer fue un día muy triste para la familia. Mi primo Gustavo (El Checha) murió luego de perder la batalla contra este virus terrible. Hoy veo con otros ojos esos 6077 muertos (la cifra de fallecidos en Italia al momento de escribir el posteo). Uno de ellos es el Checha, quien venía todos los años el 24 de diciembre para festejar Navidad con la familia", escribió el primo de Mallo.

Según contaron los familiares de Mallo, el hombre no tenía patologías de riesgo previas antes de contraer la enfermedad. “Tenía 53 años, era sano, no fumaba. Sus pulmones sencillamente no resistieron”, aseguró el primo del hombre en Facebook. Mallo falleció el domingo, luego de pasar varios días internado en el hospital San Paolo.

"La intención es mostrar que, así como le tocó a Checha, le puede pasar a cualquiera de nosotros. El virus no distingue ni edad, ni raza, ni sexo. Todos tenemos que cuidarnos de la misma forma y la solución parece tan sencilla como no hacer nada y quedarse en casa. Cuídense, y quédense en casa", cerró su posteo el primo de Mallo, tratando de concientizar sobre los peligros de la enfermedad y la importancia de tomar recaudos.