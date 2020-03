Ideas y reflexiones para emprendedores en tiempos de incertidumbre

Algunos tips de Nayla Norryh, la consultora de emprededores, que pueden ayudarte a pasar mejor el aislamiento social:

#1 –Leer -menos de algunas cosas y más de otras-

Decidí cortar con tanto celular, noticias y memes sin sentido, y empecé un libro que tenía dando vueltas por ahí, pero no me terminaba de llamar. Se llama “El club de las 5AM”, me está encantando y ayudando a conectarme con lo más importante para mí.

Si también te da por leer, acá te comparto una lista de libros que recomendé hace un tiempo, que me encantaron, por si tenés alguno dando vueltas por ahí que todavía no leíste.

Si preferís escuchar audios o no tenés ningún libro sin leer cerca, te paso una aplicación que conocí hace poquito gracias a Charuca, con miles de audiolibros.

#2 – Meditación y visualización

Estoy empezando las mañanas con una pequeña meditación y visualización (literalmente 10 minutos!), tratando de conectarme con mi propósito y mi para qué. Toda esta situación me hizo cuestionarme varias cosas, así que estoy escribiendo en un cuaderno cómo me siento para ponerlo en palabras.

Y, un ejercicio demasiado poderoso en el medio de toda esta incertidumbre: agradecer y escribir esos agradecimientos. Ayer, por ejemplo, escribí que estoy agradecida por:

Poder trabajar desde casa, que no todo el mundo puede.

Tener comida todos los días.

Que me guste mi casa y estar en ella.

Tener salud, que hoy más que nunca es un bien preciado.

Aunque a la distancia, poder seguir conectándome con la gente que más me importa.

Seguir acompañando a muchas emprendedoras en esta situación.

Son sólo algunas, pero por si te sirven de inspiración para escribir las tuyas. Muchas veces no nos damos cuenta lo privilegiadas que somos y este simple ejercicio, que no te lleva más de 10 minutos, te ayuda a poner las cosas en perspectiva y empezar el día con mejor energía.

#3 – Contenido del bueno

Estoy mirando videos y escuchando podcasts, sobre todo de mentalidad y crecimiento personal. Como dije antes, estoy tratando de desintoxicarme de la información que no me suma para nada y, en cambio, poner mi cabeza en contenido del bueno, ese que llena, enseña, inspira y te deja con una linda sensación interna.

Los que siempre me ayudan a re-conectarme con mi propósito son los de Marie Forleo.

Quizás muchas ya la escuchen, pero sino siempre me motivan los de Charuca.

Y los que me recomendaron hace poco son los de Sergio Fernández.

Creo que en este momento, más que nunca, es bueno consumir contenido que nos ayude a tener pensamientos positivos, la mente clara y foco en lo importante. En lugar de consumir contenido basura que nos deja más ansiosas y angustiadas.

#4 – Un poco de movimiento

Estoy manteniendo mis clases de yoga por Skype. Me ayuda a canalizar todas estas emociones y mantenerme en calma. Ya las hacía por Skype antes, porque mi profe vive en Croacia, pero se que hay muchísimas cuentas de yoga y/o actividad física que están ofreciendo vivos gratis con ejercicios para hacer desde casa, así que si tenés ganas de moverte, podés aprovecharlas.

Xuan Lan Yoga compartió, por ejemplo, un calendario de clases en directo que estará haciendo.

Dafne Schilling está haciendo vivos todos los días con ejercicios de movimiento y meditación.

Luana Hervier está ofreciendo también clases gratuitas a distancia por Zoom.

Si quieren algo más movido, una amiga me recomendó este canal con rutinas de 10 min en casa.

#5 – Más cocina adentro

Ahora que mi marido está en casa todo el día también, estamos aprovechando para cocinar más. Creo que es nuestro tiempo récord sin pedir comida afuera.

Justo habíamos hecho, hace un año, un curso de cocina saludable que nos gustó mucho , así que seguimos sus recetas. Pero ayer vi en la cuenta de Narda Lepes que, entre las 17hs y 19hs de Argentina todos los días, varios cocineros van a estar haciendo vivos ayudándonos a cocinar con lo que tenemos en la heladera.

Me encanta ver que en momentos de crisis, salen iniciativas así de creativas, pensando en las necesidades del otro y uniendo esfuerzos entre muchos, para que el impacto sea mayor.

#6 – Fluir

Tengo la suerte que mi trabajo ya era 100% online, así que puedo seguir trabajando desde mi casa. Este año ya había cortado las mentorías personalizadas, porque estoy a sólo dos meses de mi fecha de parto; y pensaba dedicar este tiempo a crear contenido para dejar listo el Blog en mi “licencia”.

Pero, como te conté, no me están surgiendo tantas ganas de eso y para mi sorpresa, sí me surgieron ganas de empezar a crear mi nuevo curso, que tenía pensando crear recién en septiembre.

Así que estoy fluyendo con las ganas, usando mi tiempo laboral para eso.

Muchas me escribieron diciéndome que están usando este tiempo para crear su primer curso online o intentar mover su negocio a un modelo digital, así que en las próximas semanas les voy a estar compartiendo algunos consejos y herramientas para eso, basadas en mi experiencia con cursos y servicios online hace ya más de 5 años.

#7 – Momento de distracción

Termino el día mirando alguna serie en Netflix para despejar la cabeza y distraerme. Estoy mirando una española que se llama “Vivir sin permiso”. Cuando me quedo sin opciones, paso por la cuenta de Juli que siempre está recomendando nuevas.

No tengo hijos, con lo cual no me tengo que ocupar de tareas escolares ni actividades de recreación. Se que eso es bien diferente para las que sí están con sus niñas/os en casa. Acá no tengo mucho para recomendar todavía, pero vi que hay varias cuentas dando ideas y actividades.

Por supuesto éstas son solo cosas que me están sirviendo a mí. Algunas te parecerán una pavada y otras quizás te sirvan. No creo que haya una respuesta correcta ni para nuestros emprendimientos ni para nosotras. Pero, como no sabemos cuánto va a durar ni qué va a pasar después, me parece importante que intentemos buscar lo que mejor nos hace para atravesar esta crisis.

Nayla Norryh