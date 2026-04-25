San Marcos, el evangelista que unió a Pedro, Roma y Alejandría

San Marcos ocupa un lugar central en la historia del cristianismo . La Iglesia lo reconoce como autor del segundo Evangelio , aunque durante siglos su figura estuvo rodeada de debates y tradiciones diversas. Su nombre completo era Juan Marcos : Juan, de origen hebreo, y Marcos , de raíz romana. Este último, asociado a Marte, dios de la guerra, terminó imponiéndose en la memoria cristiana y quedó ligado a una personalidad fuerte, decidida y evangelizadora .

No se sabe con certeza dónde ni cuándo nació. Las tradiciones ubican su origen entre los años 5 y 15 del siglo I, posiblemente en Jerusalén o en Cirene, actual Libia. Su madre, María de Jerusalén, aparece mencionada en los Hechos de los Apóstoles como una mujer de fe, en cuya casa se reunían los primeros seguidores de Jesús. Allí habría llegado Pedro después de ser liberado de la prisión por un ángel, un dato que muestra el vínculo temprano de la familia de Marcos con la primera comunidad cristiana.

La relación con Pedro fue decisiva. Marcos comenzó a frecuentar su casa y a recibir de él muchas enseñanzas sobre Jesús. La cercanía entre ambos fue tan grande que, según la tradición, Pedro llegó a llamarlo “mi hijo”. Por eso, muchos consideran que el Evangelio de Marcos recoge de manera directa la predicación del apóstol, aunque también incorpora la mirada propia del evangelista y su experiencia dentro de la comunidad cristiana.

El texto atribuido a Marcos es el más breve de los cuatro Evangelios y habría sido escrito entre los años 50 y 60. Está redactado en griego, lengua ampliamente difundida en la época, y se dirigió especialmente a los gentiles. Su estilo es directo, ágil y concreto. Durante mucho tiempo se creyó que el Evangelio de Mateo había sido el primero, pero estudios posteriores señalaron que el de Marcos sería el más antiguo y una base fundamental para comprender los otros relatos.

Predicación, martirio y legado

La tradición también ubica a Marcos junto a Pablo y Bernabé en viajes misioneros por Antioquía, Seleucia, Chipre, Salamina y Perga de Panfilia. Más tarde habría acompañado a Pedro en Roma y, tras el martirio del apóstol, continuó su tarea evangelizadora en Aquilea, en el norte de Italia. Otra tradición lo vincula con las islas Rialtinas, origen de la futura Venecia, donde siglos después serían trasladadas parte de sus reliquias.

El final de su vida estuvo ligado a Alejandría, en Egipto. Allí fundó la primera comunidad cristiana local, fue considerado su primer obispo y formó nuevos líderes religiosos. La Iglesia Ortodoxa Copta lo venera como su fundador. Según la tradición, murió mártir el 25 de abril del año 68, luego de ser arrastrado por las calles durante una persecución pagana. Sus restos quedaron divididos entre Venecia y El Cairo, dos ciudades que aún conservan su memoria como una de las grandes figuras del cristianismo primitivo.