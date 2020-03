Mendoza en cuarentena: entre el cumplimiento y la incertidumbre

La cuarentena arrancó en Mendoza entre el cumplimiento y la incertidumbre, con muchos mendocinos que tuvieron que salir a hacer trámites pero se encontraron con colas larguísimas y poca organización.

Ese es el caso que se dio en Osep, donde cientos de personas que se acercaron a autorizar órdenes o a realizar diversos trámites tuvieron que formar una larga cola que no sabían si correspondía o no. La queja predominante fue por la falta de información que recibieron por parte de los empleados, y la poca organización que había en una de las tantas reparticiones públicas que seguirán atendiendo a pesar de la cuarentena.

En el Centro, en tanto, se vio una postal atípica, ya que cerca de las 11 el tránsito en Peatonal y San Martín -tanto de autos como de peatones- era casi nulo. Además se pudieron observar vehículos municipales desde donde preventores recordaban a la ciudadanía que por el estado de emergencia debían quedarse en sus casas.

A pesar de las numerosas advertencias, los negocios estaban abiertos de forma normal, y se podía ver, además de las farmacias, a los kioscos y lugares de comida atender sin variaciones.