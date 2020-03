La durísima confesión de un mendocino sobre lo que pasa en España

Pablo López Appiolaza es mendocino y está radicado en Barcelona, España. En comunicación este viernes con MDZ Radio, contó la caótica situación que vive ese país, que ya llegó a los 1000 muertos por coronavirus.

Su situación personal es complicada pero intenta sobrellevarla de la mejor manera, teniendo en cuenta que el sistema de salud se encuentra colapsado, según su propio testimonio. "Comencé a padecer los síntomas del coronavirus y al no poder acceder a la salud pública para confirmar el diagnóstico realicé por mi cuenta, junto a mi pareja, la cuarentena", confesó.

Además, afirmó que recibe consejos de su hermano, que es médico en Mendoza. "Hace una semana que llamamos y no atiende nadie. Tenes que estar con insuficiencia respiratoria para poder acceder a un hospital público", destacó.

Remarcó, además, que "es imposible llegar a los test porque el sistema sanitario está colapsado. Tenés que tener insuficiencia respiratoria para acceder a un hospital público".

Respecto a su estado de salud, manifestó que "nunca tuve fiebre y dolor de cuerpo cuatro días seguidos".

Y, teniendo en cuenta la situación sanitaria general del país ibérico, resaltó: "Los médicos atienden a los que están muy graves. Eligen a la gente que tiene posibilidades de sobrevivir para conectarlos con los respiradores".

Por otro lado, opinó de lo que está pasando en Mendoza, y cree que se está subestimando a la pandemia: "He visto que hay gente irresponsable allá en Mendoza, dando vueltas en la calle y que no toman conciencia de lo que está pasando. La cuarentena es fundamental para ayudar al sistema sanitario. Es tratable la enfermedad, pero no hay tantos respiradores para la gente que se puede llegar a enfermar si no lo toman con responsabilidad".

"Por favor, tomen conciencia allá. Acá se repite una frase y es que a los abuelos lo mandaron a la guerra y a nosotros nos están pidiendo que nos quedemos en la casa. Honren a los médicos y enfermeros porque van a tener muchísimo trabajo. La gente de las farmacias y supermercados, también. Valoremos la salud pública gratuita", finalizó.

